Tout en rondeurs

Un professeur canadien prétendant faire sa transition vers le genre féminin, portant de faux seins dignes d’un film porno, a fait le buzz sur internet. Vraisemblablement, cet homme se moque de l’idéologie wokiste qui sévit à l’école et qui protège son droit de s’exhiber ainsi en classe.

Une vidéo virale, tournée clandestinement par un élève, montre un professeur de technologie transgenre déboulant en classe vêtu d’un short de cyclisme, arborant une perruque blonde et, surtout, blindé d’une prothèse mammaire plantureuse que nos superlatifs au carré ne sauraient dépeindre. Celle qu’il faut désormais appeler Kayla Lemieux fait la démonstration de l’usage d’une scie circulaire en évitant à grand-peine de sectionner ses mamelons en silicone, fait l’appel et se comporte comme si de rien n’était, sous l’œil amusé, étonné, peut-être horrifié des élèves d’une école secondaire à Oakville, en Ontario, au Canada. Face à la réaction générale, l’école a publié une déclaration défendant le statut d’emploi de Lemieux au nom de l’inclusivité.

Selon le Code des droits de la personne de l’Ontario, toute remise en question au sujet de Kayla Lemieux et son accoutrement s’apparenterait à de la discrimination, en dépit de la réaction hostile que cette tenue a reçue de la part des élèves, de leurs parents et d’internet. Le code vestimentaire de l’école interdit aux étudiants de porter « des vêtements qui exposent ou rendent visibles les organes génitaux et les mamelons », mais il ne s’applique pas aux enseignants. Il y a dix ans, la province de l’Ontario ne reconnaissait la transition sexuelle d’un individu que s’il pouvait fournir une note d’un médecin prouvant qu’il avait subi une opération de changement de sexe. Mais une décision rendue en 2012 par la Commission ontarienne des droits de la personne a statué que cette exigence était discriminatoire et a ouvert la voie à l’auto-identification. Des zones d’ombre restent dans cette histoire. Selon les médias, le professeur en question se serait appelé Stephen Hanna avant sa transition, mais cette identification est mise en doute. Selon la dernière rumeur, l’enseignant cherche à tourner en ridicule l’idéologie du genre. Que ce soit délibéré ou non, il y a réussi.