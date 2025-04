Perversions intellectuelles : une autopsie

Pourquoi les intellectuels se trompent : le titre du livre de Samuel Fitoussi est à lui seul un programme. Avec une plume acérée et une érudition accessible, l’essayiste interroge les raisons profondes pour lesquelles une partie du monde intellectuel, censé éclairer le jugement public, s’illustre régulièrement par des égarements spectaculaires. Avant de publier ce nouvel essai, Samuel Fitoussi avait signé en septembre 2023 le remarqué, Woke Fiction – Comment l’idéologie change nos films et nos séries (Le Cherche Midi)

Samuel Fitoussi est un chroniqueur souvent amusant, bien connu des lecteurs du Figaro, où il propose chaque semaine une chronique satirique et ironique sur l’actualité politique et sociale. Son style se caractérise notamment par l’usage de la fiction et de la parodie pour commenter nos événements contemporains.​

Ses sujets de prédilection incluent la politique française, les relations internationales, les débats sociétaux et les médias. Par exemple, il a imaginé dernièrement une lettre ouverte d’un fact-checker en colère après l’annonce de Mark Zuckerberg souhaitant renoncer à la vérification de l’information sur ses réseaux sociaux. Il a également proposé le 9 décembre 2024 un discours imaginaire d’Emmanuel Macron aux Français au lendemain de la censure du gouvernement de Michel Barnier, intitulé « Vous ne me méritez pas ».

Une parole sans conséquence : la spécificité de l’intellectuel

L’un des apports les plus intéressants de son ouvrage réside dans la relecture du rôle de l’intellectuel à travers le prisme de l’économie des idées. En mobilisant Thomas Sowell, Fitoussi rappelle que l’intellectuel n’a pas de « skin in the game » : ses erreurs ne lui coûtent rien, à la différence de l’entrepreneur ou de l’artisan. Cette déconnexion du réel expliquerait la facilité avec laquelle des figures aussi prestigieuses que Sartre, Foucault ou Beauvoir ont pu soutenir des régimes meurtriers. Ces errements idéologiques ne sont pas des accidents, mais des symptômes d’un système d’incitations déséquilibrées. « D’un côté, pour un intellectuel, le prix de l’erreur est faible puisqu’il ne subit pas personnellement les conséquences de ses mauvaises idées. De l’autre côté, le prix à payer s’il énonce une vérité peut être élevé dans le cas où celle-ci ne coïncide pas avec ce que les autres estiment être la vérité. »

L’intellectuel contre sa société : entre posture morale et distinction sociale

Fitoussi analyse longuement la fascination pour l’anti-occidentalisme comme une forme moderne de prestige moral. À la suite de Roger Scruton, il parle d’oikophobie, ce rejet systématique de sa propre culture, souvent au profit d’utopies lointaines. Steven Pinker complète cette analyse : dans la concurrence symbolique pour la reconnaissance, critiquer son propre camp serait devenu le meilleur raccourci pour briller. Quant au catastrophisme (immigration, climat…), il n’est plus une alerte, mais un marqueur de distinction.

Une indulgence asymétrique : les fautes de la gauche mieux tolérées ?

L’auteur avance par ailleurs l’idée que la critique intellectuelle française souffre d’une asymétrie morale : les erreurs de la gauche seraient perçues comme des dérives exceptionnelles, tandis que celles de la droite seraient vues comme des manifestations de son essence (on ira voir à ce titre la p. 111). Ce biais culturel rendrait certaines figures intouchables, malgré leurs égarements. Samuel Fitoussi y voit un fonctionnement en vase clos, où le regard des pairs prime sur la recherche de vérité.

Rétablir l’exigence intellectuelle

Mais loin de se limiter à une dénonciation, le livre plaide pour un redressement des exigences. Fitoussi rend hommage aux figures de lucidité qui inspirent ses réflexions : Raymond Aron, George Orwell, Jean-François Revel. Il ne s’agit pas d’être anti-intellectuel, mais de demander aux intellectuels de retrouver leur rôle critique, adossé à la confrontation avec le réel, plutôt qu’à la seule quête de reconnaissance.

Un livre salutaire, mais à lire avec recul

Pourquoi les intellectuels se trompent est un essai stimulant, parfois provocateur, qui bouscule confortablement les certitudes du monde académique. Il pose les bonnes questions, même si certaines réponses gagneraient à être davantage nuancées.

En effet, l’ouvrage met l’accent sur la responsabilité individuelle des intellectuels dans la propagation d’idées erronées. Cependant, les médias, les maisons d’édition et les institutions académiques jouent également un rôle crucial dans la diffusion et la légitimation de ces idées. Une analyse plus complète inclurait ces acteurs pour comprendre comment certaines idées gagnent en influence malgré leurs failles. Tout ne repose pas sur les épaules des intellectuels. Une idée pour un prochain volume ?

Pourquoi les intellectuels se trompent, Samuel Fitoussi, éditions de l’Observatoire, 270 pages.