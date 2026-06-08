Rugby – Top 14: la gueule de bois bordelaise après l’ivresse

Après l’ivresse de Bilbao, c’est la gueule de bois bordelaise[1] pour les Girondins ! Tout juste sacrée championne d’Europe, l’Union Bordeaux-Bègles a vu ses ambitions nationales s’effondrer après sa défaite à domicile face à Clermont samedi (31-34), terminant à une décevante huitième place privative de phases finales de Top 14.

Le quotidien britannique The Guardian (pendant du Monde outre-Manche), après que l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) eut décroché son deuxième titre européen, le 23 mai à Bilbao face aux Irlandais du Leinster, avait rappelé que l’équipe girondine au maillot couleur tanin (qui rappelle, et pour cause, celle d’un grand cru) n’était que 5e du Top 14.

Quand l’UBB donne raison au « Guardian »

Il soulignait ainsi qu’elle n’était pas la meilleure de son championnat national puisque, logique, cher Watson, quatre autres la devançaient. Il en concluait que cela démontrait indirectement que le rugby français était sûrement le meilleur du monde après celui de l’Afrique du Sud, car, tant en sélection qu’en club, il dominait l’Ovalie du Vieux Continent.

En ratant de peu, bien que poussée par un public inconditionnel et enthousiaste, samedi soir, lors de la dernière journée du classement par points, chez elle, au stade Chaban-Delmas, sa qualification pour le Top 6 – la phase finale par élimination directe –, l’UBB semble s’être ingéniée à donner raison au Guardian. Elle s’est fait sortir par Clermont (31-34) alors qu’elle était encore 5e la veille. Elle ne termine que 8e, au milieu du tableau, « loin de ses ambitions », comme l‘a rappelé avec une touche d’amertume Yoan Leshauriès, le chroniqueur de Sud-Ouest, le journal de Bordeaux, juste derrière les Auvergnats, à un point de différence (70-71). Bordeaux-Bègles, qui avait disputé les deux dernières finales perdues face à Toulouse, sera pour la première fois depuis sept ans absente du dernier round du championnat de France.

Pourtant, la rencontre avait commencé sous de bons auspices. Bien qu’ayant encaissé le premier essai transformé à la 16e minute, l’UBB virait en tête à la mi-temps avec une appréciable avance de 10 points (24-14). Comme souvent, la reprise de la seconde période lui a été difficile. Les deux équipes se retrouvent à égalité (24-24) à la 59e minute. Puis Clermont prend l’avantage (24-31) cinq minutes plus tard. C’était sans compter sur Lucu, le capitaine bordelais très en veine comme à son habitude. En marquant son deuxième essai qu’il transforme à la 72e, il ramène les deux protagonistes à parité (31-31). Le match s’emballe. Les Auvergnats prennent en fin de match l’ascendant territorial, ce qui leur offre l’aubaine, à deux minutes du coup de sifflet final, de passer un drop — ce fatidique coup de pied tombé tiré des 22 mètres en pleine course — qui donne la victoire à Clermont, privant les Girondins des barrages au profit inespéré de La Rochelle. La gueule de bois après l’ivresse de Bilbao !

Paradoxe

Ce dénouement confirme ce que Le Figaro avait déjà qualifié le 5 mai de « paradoxe de l’UBB : conquérante en Europe, fluctuante en Top 14 ». Pour illustrer ce constat, lors des deux précédentes finales du Top 14, Toulouse a vaincu Bordeaux-Bègles et a même infligé une humiliation aux Girondins en inscrivant 53 points contre 3. On croyait qu’ils ne s’en remettraient pas de sitôt. Or, lors de l’édition suivante, ils affrontaient à nouveau les Toulousains et s’inclinaient de justesse (39-33). En revanche, en Champions Cup (la Coupe d’Europe), ces deux mêmes années, Bordeaux-Bègles a chaque fois sorti Toulouse avec des scores confortables (35-18 et 30-15).

Tel que se présente le tableau de la phase finale, Toulouse fait désormais figure de grand favori et devrait logiquement ajouter un 4e titre à son palmarès depuis 2005, année de la création du Top 14, conséquence de la professionnalisation du rugby.

En revanche, un dilemme se pose au club de la rive sud de la Garonne. Doit-il, la saison prochaine, se focaliser sur une troisième conquête du titre européen, et ainsi rejoindre Toulon, seul club à l’avoir emporté à trois reprises depuis 1996 (première édition de cette compétition internationale), ou privilégier le Top 14 ?

Le président de l’UBB, Laurent Marti, a déclaré samedi à Sud-Ouest, avant le coup d’envoi de ce match fatal contre Clermont : « Pour être un grand club, il faut gagner une fois le Brennus » (trophée en forme de bouclier qui récompense le champion de France). De son côté, l’âme de l’équipe, son capitaine Maxime Lucu (en basque – euskera –, son patronyme veut dire « renard » [attention, baso veut dire bois, lucu/luqu signifie renard en dialecte souletin]), a laissé entendre en substance que courir après les deux titres avait peut-être hypothéqué la conquête d’un premier titre national. On peut donc déduire que celui-ci sera l’objectif prioritaire. Mais chacun sait qu’en sport, comme dans la vie, les aléas conduisent à ajuster ses projets…

[1] Analogie avec la bouillie dite bordelaise, un mélange fongicide de sulfate de cuivre et de chaux auquel on recourt pour combattre le mildiou, très utilisée dans le Bordelais à cause d’une humidité chronique sur le vignoble, et plus particulièrement, aujourd’hui, dans la viticulture bio…