Encore un effort pour tout détruire…

Il rêvait de « réinventer la France ». Mais, au milieu des ruines, le président de la République semble plutôt avoir ouvert la voie non pas à sa renaissance mais à une lente destruction, observe notre chroniqueur…

Au mois d’avril 2023, dans son discours de Vendôme, le président de la République a déclaré : « On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C’est plus dur de le réinventer quand tout n’a pas été détruit. »

Cette citation est rapportée par Philippe de Villiers dans son dernier livre Populicide, dans un chapitre ainsi intitulé : « Au-dessus du peuple s’élève un pouvoir immense et tutélaire ».

La méthode de gouvernement d’Emmanuel Macron aurait donc été, pour pouvoir tout refaire de fond en comble, de laisser tout détruire.

J’entends bien qu’une part de provocation n’est pas étrangère à la pensée du président et qu’il ne faut sans doute pas prendre au pied de la lettre cette envie de table rase, de page blanche.

A lire aussi, Ivan Rioufol: Les juges feront-ils de Sarko un héros?

Il n’empêche que, derrière toute ambition globale, assurée d’elle-même et de son importance pour le pays, il y a probablement ce rêve inouï d’un bouleversement total, ne laissant plus la moindre trace du monde imparfait d’avant, de la France tellement en retard d’hier.

Qu’on se rappelle d’ailleurs le titre du livre qu’a écrit Emmanuel Macron et qui n’annonçait rien de moins qu’une Révolution !

Il est intéressant de constater, sans abuser de la comparaison, que cette aspiration totalitaire a été celle des régimes dictatoriaux — nazisme, communisme chinois, le Cambodge terrifiant — qui prétendaient à bien plus qu’à la politique : une nouvelle humanité débarrassée des péchés anciens.

L’amer paradoxe est que ce propos du président, en 2023, est demeuré lettre morte ; mais il s’en faut de peu pour que la société actuelle ne soit pas engagée dans un processus de lamentable destruction, dans plusieurs domaines capitaux tenant aussi bien à l’identité, au régalien, au vivre-ensemble, à la qualité de la démocratie, à l’économie qu’à notre rôle international. À tel point que personne n’aurait l’optimisme d’Emmanuel Macron quant à la résolution de restaurer après le désastre consommé, mais que tous sont persuadés de l’impossibilité d’une remise en ordre de tout ce qui va mal dans notre pays.

A lire aussi, Elisabeth Lévy: Le grand choir

La destruction qui nous guette n’est pas de celle qui, organisée et créatrice, serait le terreau d’une renaissance — parce que même nos meilleurs politiques ne nous rassurent pas sur leur lucidité et leur courage. Mais, insinuante, progressive, quasiment irrésistible ici, irréversible là, décourageante à force de résistance aux efforts qui cherchent à la réduire, elle représente un poison qui, en 2027, nous tuera si personne ne sort du lot pour nous sauver.

Face à ce délitement sous toutes ses formes, je songe à Jacques Perret — j’ai abusé de la citation — qui se demandait pourquoi on attend d’être au fond du trou pour savoir comment on est arrivé au bord.

Je crains que nous n’ayons même pas besoin d’un effort pour tout détruire. Que le président Macron se rassure : les choses continuent à mal se passer…

Populicide Price: 21,90 € 13 used & new available from 17,02 €