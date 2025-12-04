Mont-de-Marsan: peine maximale pour la mère empoisonneuse

La personnalité inquiétante de l’accusée semble avoir été déterminante dans la décision du jury.

Le jury de la Cour d’assises des Landes, à Mont-de-Marsan, devant laquelle comparaissait Maylis Daubon, 53 ans, accusée d’avoir empoisonné ses deux filles dont l’aînée Enéa est décédée dans sa dix-huitième année, a été hermétiquement sourd aux plaidoiries. Estimant que l’hypothèse du suicide de cette dernière était plausible, ses deux défenseurs, Me Carine Monzat et Me Gérard Danglade, avaient réclamé son acquittement pur et simple.

Un procès qui a passionné la ville

Or, tout au contraire, la Cour l’a condamnée mercredi au terme de huit jours d’audience qui ont fait chaque fois salle comble (une durée exceptionnellement longue pour un procès d’assises), à la peine maximale de 30 ans de réclusion requise par le Ministère public. Le jury en a même rajouté en portant la peine de sûreté de 15 ans demandée par ce dernier à 20 ans. Et n’a pas été, davantage, sensible au témoignage de la cadette, Lau, la présumée survivante, âgée de 23 ans aujourd’hui, étudiante en biologie, venue à la barre proclamer avec force l’innocence de sa mère.

Elle avait redit ce qu’elle n’avait cessé de répéter durant l’instruction : qu’elle était convaincue que sa mère ne les avait pas empoisonnées, elle et sa sœur. A l’inverse, elle a chargé son père, Yannick Reverdy, 49 ans, un ancien international de handball, l’accusant de violence envers son épouse. « Je l’ai vu casser la gueule à ma mère, il était très violent physiquement et mentalement », a-t-elle affirmé sans que la Cour cherche à en savoir davantage.

Pas de place au doute

La conclusion de ce procès ne peut que laisser dubitatif. Au fil des audiences, à aucun moment n’a été avancé le moindre élément susceptible d’accréditer que Maylis Daubon avait administré à Enéa, le matin du 13 novembre 2019, entre 50 et 75 cachets de propranolol, un bétabloquant cardiaque qui allaient provoquer sa mort six jours plus tard après avoir été admise aux urgences de l’hôpital de Dax. Alors se pose une question : sur quoi les jurés ont fondé leur intime conviction ? Elle restera sans réponse car les délibérations relèvent du secret.

A l’énoncé du verdict, la présidente, Emmanuelle Adoul, s’est bornée à déclarer qu’ « au regard de la gravité des faits, de la mort d’Enéa, de leur durée, des modes opératoires (…), la Cour a estimé la culpabilité ». Puis elle ajouté que « la vie de Lau (NDLR la cadette) a été sauvée du fait de l’interpellation » de la mère. L’avocat général, Marc Borragué, de son côté, a affirmé que la victime était « affaiblie par une surmédicalisation, avec une soumission chimique qui a entraîné une abolition de son libre arbitre. »

Donc à propos du propranolol, « on lui donne ou elle prend, je ne peux l’affirmer, dit-il, mais l’absorption a été faite dans des conditions d’emprise. » Selon lui, Maylis Daubon a agi sous l’effet du syndrome de Münchhausen. A savoir, a-t-il expliqué : « J’ai emprise sur quelqu’un qui va m’échapper, je ne peux le supporter, je le tue. »

D’un point de vue strictement médical, ce syndrome, selon le spécialiste Eric Binet, « est un trouble factice qui conduit un parent à simuler, exagérer, provoquer chez son enfant une pathologie pour en obtenir une reconnaissance à travers l’assistance médicale qu’il lui apporte ».

Dans les faits, ce 13 novembre, l’accusée n’était pas à son domicile lorsque Enéa a eu en fin de matinée sa crise de convulsions qui allait lui coûter la vie. Elle avait un rendez-vous avec un prof de Lau qui était restée, elle, à la maison. De style gothique, déscolarisée depuis un an, Enéa souffrait de troubles psychiatriques sévères, avec des tendances, selon son entourage, suicidaires. Elle était sous traitement. L’infirmier était passé à 8h30 lui prodiguer ses soins bi-quotidiens. Il n’avait rien noté d’anormal. Plus tard arrive le petit-ami de Lau. C’est lui qui découvrira Enéa, dans sa chambre, en pleine crise de convulsions. Alertée, la mère arrive dix minutes plus tard, et alerte à son tour les pompiers.

Une personnalité inquiétante

Ce sont eux qui ont la suspicion d’un possible empoisonnement. Ils alertent la police qui ouvre une enquête qui a abouti à l’inculpation de Maylis Daubon. L’analyse toxicologique avait décelé dans le corps de la morte dix fois la dose thérapeutique du bétabloquant en question. Sur les conditions de cette ingestion, « on ne sait rien », insistera la défense. « Avaler autant de cachets, affirmera Me Carine Mongat, c’est impossible. » L’énigme demeure entière. Seul un Sherlock Holmes aurait éventuellement pu la résoudre. L’unique certitude, c’est que, d’après une experte, le poison détecté a été ingurgité au moins deux heures avant.

Deux faits ont contribué à accréditer la culpabilité de Maylis Daubon auprès de la cour, sa personnalité et le stock « impressionnant » de propranolol découvert chez elle lors d’une perquisition. Qualifiée de menteuse invétérée et de mythomane, comment dès lors la croire à sa sincérité lorsqu’elle clame avec véhémence son innocence. Avant que le jury ne se retire pour délibérer, en vain elle a prononcé ces derniers mots : « C’est avec l’énergie du désespoir que je vous dis mon innocence. Je n’ai pas empoisonné Enéa et Lau. » Quant au stock de propranolol, c’est elle qui se l’est procuré à l’aide d’ordonnances truquées et en courant les pharmacies, ce qui indubitablement a très probablement induit le sentiment auprès des jurés de la planification d’un empoisonnement sur la durée.

Ses avocats ont laissé entendre qu’elle allait interjeter appel. Elle a dix jours pour le faire à partir de l’énoncé de sa peine.