La gauche Diafoirus

« L’extrême droite, l’extrême droite, l’extrême droite, vous dis-je ! »

Fièvres pourprées avec transports au cerveau, lassitudes par tous les membres, voile islamiste devant les yeux, narcotrafic pour tous, parlement hystérique et impuissant, 3500 milliards de dette publique et l’Europe-citadelle sans remparts prise d’assaut, au sud, à l’est, à l’ouest, qui fait la Cosette… Contrairement à ceux d’Argan, les maux de Marianne ne sont pas imaginaires.

Le camp du bien qui depuis des générations se complait dans l’empyrée des bons sentiments et le rousseauisme lacrymal est rattrapé par le réel, désemparé. Un malheur n’arrive jamais seul : l’Arcom donne raison à CNews, l’Institut Thomas More prouve que Radio France est woke. Le gauchisme d’atmosphère exaspère, l’audience baisse. Mauvaise passe ? Comment noyer le poison ? Pour les benêts de la crèche progressiste, tout est simple. Diabolus ex machina, l’extrême droite menace le monde ; contre ce fléau, il existe un remède miracle, les impôts. Rabâchée ad nauseam la double imposture devient vérité.

A Moscou, Pékin, rue d’Ulm, au Flore, éclairé, éclectique, l’intellectuel progressiste n’a jamais manqué d’idoles : Marat, Fouquier-Tinville, Hegel, Marx, Lénine, Staline, Trotski, Castro, Mao, Khomeiny, Maduro, le Hamas… A la grande époque, les esprits supérieurs, déployaient et repliaient dans le jargon, le futur radieux, la surhistoire de la logique du concept, la fonction ligaturante de la praxis et du goulag. Un seul maître vous manque, et tout est dépeuplé.

Ramollie par la chute du mur de Berlin et l’écroulement des humanités, la gauche a abandonné les farces et attrapes de la dialectique négative pour se reconvertir dans des Bourdieuseries de Prisunic, l’indignation en rose et noir, la moraline. Elle recycle ses hanchois avariés en produits exotiques : guerre des genres, des sexes, lutte des races, L’Éthique à Nikoumouk. L’objectif reste l’abolition des frontières, la libanisation, le communautarisme, la destruction de l’Etat, de la nation, jouir sans entraves, l’émancipation, la rééducation. Pas de liberté pour les amis de la liberté. Sandrine Rousseau déconstruit les hommes, Ian Brossat veut interdire Le Figaro Magazine, Emmanuel Macron souhaite labelliser les médias. Il faut fendre la presse.

L’extrême droite, dont le centre est partout et la circonférence nulle part, est une lotion magique, dangereuse, insaisissable, indispensable, qui fait dresser les cheveux sur la tête. « Facho » : le mot magique qui disqualifie l’adversaire et dispense de réfléchir. Autour d’un noyau maléfique, la « fachosphère » – intensité neuf sur l’échelle de « Reichter » – gravite une infinité de droites et tangentes fascistoïdes : réac, passéiste, dure, Bolloréeuse, Causeuresque, demi-molle, ultra-conservatrice, libertarienne, illibérale, crypto-ante-néo-libérale, populiste…

Hitler, Jordan Bardella, Marine Le Pen, le mamba noir, Gargamel, Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Stérin, Dracula, Philippe de Villiers, Néron, la vipère du Gabon, Alain Delon, Michel Sardou, Boualem Sansal, Jeanne d’Arc, Hergé, le capitaine Haddock, Louis XIV, Brigitte Bardot, Méphisto, Bruno Retailleau, Adolfo Ramirez, Olrik, Spectre, Éric Zemmour, Zeus, Zorglub, sont d’extrême droite.

Tout le monde a été, est, ou sera d’extrême droite. Elle est partout… Elle défend les frontières, les principes, la famille, l’Académie française, la Marseillaise, le latin, la laïcité, les crèches de Noël, le travail, le mérite, la morale, les Chrétiens d’Orient, la culture, les traditions, le nauséabond qui nous rappelle les heures les plus sombres… Les « Grosses Têtes » progressistes, silentiaires de France Inter, inquisiteurs, dénonciateurs démonologues, Patrick Cohen, Thomas Legrand, Thomas Piketty et les oies du Capital, « font ce qu’il faut », excommunient, pourchassent les mal-pensants, vipères lubriques, hyènes dactylographes de CNews.

Plus le camp du bien s’angoisse, alerte, dénonce, plus les malfaisants prospèrent. Le peuple a compris la tartufferie des guérilleros de Télérama, Francs-Tireurs et Partisans du Festival de Cannes, sous contrat Lancôme. Les « sans dents » ne votent plus à gauche. Les promesses démago, paranoïas ubuesques, prophéties auto-réalisatrices, nourrissent l’incrédulité, le désespoir, les fanatismes.

Le Grand-Guignol antifasciste, l’hystérie de convenance, tiennent lieu de programme et de ciment aux gauches éparpillées, décérébrées. Les pompiers incendiaires, crieurs patentés aux loups d’extrême droite, instrumentalisent l’histoire et la douleur des dizaines de millions de victimes du totalitarisme. Les procès en sorcellerie insultent la mémoire de nos aïeux qui ont souffert dans leur chair, l’oppression, la violence, les barbaries, fasciste, communiste, nazie. Comment sortir de la nasse ?

« Des impôts, des impôts, plus d’impôts, vous dis-je ! »

Égrotante, déprimée, Marianne cherche désespéramment un médecin compétent et conventionné. Confrontés aux déficits abyssaux, une croissance atone, un chômage structurel, la désindustrialisation, certains praticiens, un prix Nobel d’économie (Jean Tirole), le Président de la BPI (Nicolas Dufourcq), suggèrent d’alléger le fardeau de la dette, de réduire le train de vie de l’Etat, de remettre la comptabilité au carré, des potages légers, une cure de vitamines C pour encourager l’esprit d’entreprise, pour retrouver des marges de manœuvres et échapper à la cessation des paiements. Rien n’y fait.

« Ignorantus, ignoranta, Ignorantum.Il faut boire votre vin pur, et, pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf, de bon gros porc, de bon fromage de Hollande; du gruau et du riz, et des marrons et des oublies, pour coller et conglutiner » (Toinette, Le Malade imaginaire). Thomas Diafoisrus Piketty, Gabriel Zucman Purgon, les stakhanovistes des RTT, tous les connétables du déclin, à la barre depuis 1981, ont un programme unique, inique : planter des impôts pour récolter des fonctionnaires et réciproquement ; une obsession, trancher ce qui dépasse, saigner, purger et tondre les entrepreneurs. Pour soigner le foie, la rate, le chômage, les déficits, l’insécurité, une solution : la taille, la gabelle, la capitation, la CVAE, CFE, CSG, CRDS, IFI, des impôts vous dis-je ! A venir, une Contribution des Hauts Patrimoines et l’impôt sur les os.

« Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever, si j’étais à votre place ; Ne voyez-vous pas qu’il incommode l’autre, et lui dérobe sa nourriture ? Croyez-moi, faites-vous-le crever au plus tôt: vous en verrez plus clair de l’œil gauche » (Le Malade imaginaire).