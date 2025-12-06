Trafic de drogue: faut-il punir les consommateurs?

Pourquoi ce qui a été fait pour la sécurité routière, l’alcool et le tabac ne l’est-il pas pour la consommation de drogue ? À défaut d’une grande politique de santé publique, on ne nous sert que de la com’.

Il est des instants médiatiques qui résument la situation dans laquelle on est. En quelques mots, tout apparaît. Les éléments de langage s’écroulent et avec eux quelques hypocrisies. « Il y a deux moments où l’homme est respectable : son enfance et son agonie » (Henry de Montherlant). Le reste n’est que jeu ou mensonge.

Alors que ça rafale à Marseille, que de jeunes vies sont la chair à canon du narcobanditisme, l’animateur cathodique a trouvé la solution : « Les consommateurs, on va les chercher, et on les met en prison. » Autour de la table personne ne moufte. Alors Élisabeth Lévy pose la question: pourquoi un tel niveau de consommation de drogues et de psychotropes dans une partie de la jeunesse française ? Elle a raison. Il faut parler d’une crise de l’imaginaire collectif, de l’absence d’un lien pour nous unir. Je ne peux plus dire « pour faire société ». Il s’agit d’une dimension qui va bien au-delà.

Il s’agirait donc de construire des places de prison ? Mais combien au juste ? Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), le cannabis est la substance la plus consommée parmi les 11-75 ans. Plus de 20 millions de personnes l’ont déjà expérimenté (29,9 % des jeunes de 17 ans), 1,4 million en consomment régulièrement (au moins dix fois au cours du mois), et 900 000 en consomment quotidiennement. En 2023, près de 15 % des adultes ont essayé cocaïne, ecstasy/MDMA, champignons hallucinogènes, LSD, amphétamines, héroïne, crack. Ce taux s’élevait à 9,1 % en 2014. La cocaïne est le deuxième produit illicite le plus consommé avec 1,1 million d’usagers de 11 à 75 ans. Face à un tel tsunami, qui peut dire aujourd’hui que son entourage est épargné ? Un enfant, un frère, un ami ? Devront-ils eux aussi partir illico pour Sing Sing ?

Pourquoi ce qui a été fait pour la sécurité routière, l’alcool et le tabac n’est pas réalisé pour la consommation de drogue ? Pas de campagne de prévention et d’information. Pas de grande politique de santé publique. La communication politique sur le sujet sature les bandes passantes, mais personne n’est dupe. La guerre ne peut être gagnée qu’à la condition de vouloir vraiment la mener.

En Italie, dans sa lutte contre la mafia, le juge Falcone avait très clairement indiqué ce qui était essentiel à ses yeux : s’attaquer aux réseaux financiers. Remonter les filières de financement et de blanchiment. Tout le reste est secondaire. Cette dimension n’est presque jamais abordée dans nos débats. Pourquoi ? Parlons du réel ! En l’occurrence, de la réalité du capitalisme contemporain dont l’économie de la drogue est l’une des composantes. Dans nos échanges avec des pays « amis », avons-nous un discours de fermeté vis-à-vis du Maroc, du Qatar ?

On vous voit ! On vous voit faire comme si de rien n’était. Comme si une pensée hétérodoxe, une complexité dérangeante étaient assimilées à une dérobade pour ne pas mettre en prison le consommateur de joints « qui a du sang sur les mains ». Sur cette question comme sur beaucoup d’autres il y a urgence à élever le niveau du débat politique et médiatique. Sommes-nous encore en capacité de retrouver l’art français de la discussion ? De l’altérité ? Du projet commun par-delà nos indispensables désaccords ? Et enfin d’agir ?