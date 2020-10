La liberté de la presse menacée par les activistes d’Extinction Rebellion au Royaume-Uni

« La liberté de la presse est un droit. Cette déclaration n’émane pas du militant d’une lointaine dictature, mais d’un sujet de Sa Gracieuse Majesté. Durant un week-end en septembre, les écolos radicaux d’Extinction Rebellion ont bloqué la distribution des journaux de Rupert Murdoch, des titres conservateurs et populistes comme The Daily Mail ou The Sun.

A lire aussi: Causeur: le coup de gueule de Robert Ménard contre les maires écolos

La raison de cette agit-prop : ces journaux ne traitent pas assez du problème du réchauffement climatiqu