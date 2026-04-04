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🎙️ Podcast : « La Nouvelle France n’existe pas »

Un podcast avec Élisabeth Lévy (Causeur) et Jean-Sébastien Ferjou (Atlantico)

La rédaction
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🎙️ Podcast : « La Nouvelle France n’existe pas »
Les journalistes Jean-Sébastien Ferjou et Elisabeth Lévy. DR.

Dans ce nouveau numéro d’Atlanti’Causeur, le podcast de Causeur et Atlantico, Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou s’affrontent sur les fractures françaises et les secousses du monde. Un échange dense, tendu, où les mots ne suffisent plus à contenir le réel.

Dans ce nouvel épisode d’Atlanti’Causeur, le podcast de Causeur et Atlantico, le débat démarre sur une formule qui clive : « La Nouvelle France n’existe pas ». À quoi Élisabeth Lévy répond, sans détour : « Le pays n’est déjà plus le même ». Derrière le choc des mots, deux lectures d’une même réalité : transformation démographique, fragmentation culturelle, et bataille idéologique autour de ce que la France est — ou devient.

Pour retrouver en intégralité le nouveau podcast d’Atlanti’Causeur : cliquez ICI



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