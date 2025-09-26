Podcast: Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur

Etienne-Alexandre Beauregard présente son nouveau livre, Anti-civilisation. Avec Jeremy Stubbs.

Etienne-Alexandre Beauregard, ancienne plume du Premier ministre du Québec et auteur déjà de deux essais portant sur la question nationaliste au Québec, vient de publier Anti-civilisation. Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur, aux Presses de la Cité avec une préface de Mathieu Bock-Côté.

Il nous présente son livre qui explique, d’abord, comment le monde occidental est devenu « civilisé », non seulement en découvrant la démocratie, mais aussi en persuadant les individus à contraindre leurs pulsions et à tisser un réseau de relations de dépendance mutuelle qui nous permettent de faire société. Malheureusement, depuis l’époque des années 1960 et 1970, des penseurs, militants et politiques, surtout de la gauche et l’extrême-gauche, encouragent leurs concitoyens à libérer leurs pulsions et à rompre les liens d’interdépendance. Et ce, au nom d’une multitude d’identités communautaires. Sitôt construite et portée à son apogée, la civilisation est ainsi entrée en déclin. L’homme « ordinaire » et « normal », jusqu’ici porteur de valeurs partagées transmises de génération en génération, est désormais présenté par les thuriféraires des nouvelles élites globalistes comme un être réactionnaire et inculte. Il n’est plus considéré comme le sel de la terre, mais comme un frein qui empêche le progrès de l’homme « nouveau », sans tradition et sans racines, voué à la seule poursuite de son bon plaisir.

Pourtant, il est toujours possible de sauver la civilisation, en reconstruisant le bien commun qui a été longtemps le fondement de nos sociétés. À cet égard, le rôle de l’État reste fondamental, un État régalien fort dirigé par des personnes qui se mettent au service de leurs concitoyens au lieu de les exploiter. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, il faut réconcilier le peuple et l’élite, tâche que seuls des conservateurs, conscients de l’importance de l’identité nationale, peuvent accomplir.