On danse sur quoi cet été?

De la Funk française, sirupeuse et débonnaire ou du slow subversif dont l’objectif estival est de (re)coller les corps.

C’est l’amoureux des belles lettres qui vous parle. L’esthète du cabriolet et des discothèques. Il y a dans ces quelques mots lâchés au creux de la piste, messages balnéaires ou dragues foireuses, plus de littérature que dans les derniers goncourables. Plus d’esprit aussi et de dérision. Une hauteur de vue sur les relations d’un soir ; une mélancolie salutaire en ces temps de glaciation idéologique.

De l’âpreté du vocabulaire choisi, cet uppercut direct qui touche le bas ventre et qui ne s’encombre pas d’un progressisme fielleux, les paroliers d’avant s’inscrivaient dans le registre de l’émotion parlée, chère à un vieil atrabilaire meudonnais. Comme chez Chardonne, la simplicité et une certaine rudesse dans le tempo n’étaient pas exemptes d’une profondeur désespérée.

La Funk française ou l’école de la liberté

La Funk française des années 70-80 mériterait une analyse plus fine afin de déceler dans son style, sorte de libertinage assumé, toutefois assombri par les crises en gestation, les ferments d’une société aujourd’hui disparue. L’aigreur n’avait pas encore emporté les cœurs. Les passions tristes n’étaient pas une rente de situation pour des éditorialistes désœuvrés. L’amour sur la plage et le topless, la crème solaire et les nuits chaudes, les corps déliés et les clubs privés étaient le meilleur moyen pour la jeunesse de ce pays d’échapper à la technostructure et au spectre du CDI.

Il faut entendre cet appel à danser comme le dernier témoignage d’une communauté en voie de désagrégation. La Funk française est une école de pensée et de liberté. Des nouveaux (véritables) philosophes dont nous avons été incapables de reconnaître la mission émancipatrice. À cette mini-sélection, j’ai ajouté deux grands classiques, plus récents, le swing désenchanté de Guy Marchand et l’hyperbole mammaire de Valérie Lemercier. Écoutez et réparez enfin les vivants !

Maya – Lait de coco – Marina Media

Elle était allongée sur la plage

Nue sur le sable chaud

Et le vent, le vent tournait les pages

De son San-Antonio

J’arrivais dans ma décapotable

Beau minet, belle bagnole

Gomina, Ray-Bans, look impeccable

De quoi la rendre folle



L’ombre des oiseaux caressait sa peau

Elle bronzait au lait de coco

L’ombre des oiseaux caressait sa peau

Elle bronzait au lait de coco

Laurie Destal – Frivole de nuit – RCA

Y’a plus de bébé, frivole de nuit

Le vague à l’âme, c’est pas pour aujourd’hui

Plus de discours ni de sanglots

Je te quitte c’est déjà trois mots de trop

Les gens nous blessent bien plus souvent

On va pas faire du sentiment

Et je claque, slam ! la porte en sortant

Comme ça bébé, oh, tu m’en voudras vraiment

Bébé est-ce que t’es folle ?

Tu dérailles, tu décolles

Trop belle

Trop jeune et trop frivole

Bébé, suspens ton vol

Laisse les vieux rock’n roll

Et aime

Serge Delisle – Germaine – RCA

Germaine,

T’as la nouvelle chaîne couleur et tu frimes dans ton auto,

Comme la reine des mégalos

Tu me prends comme gigolo, rêveur

Germaine,

Tu habites à la Madeleine

Tu ne connais pas ta veine

Tout ce que tu désires facile

T’as qu’à lever le petit doigt pour que j’accoure

Tranquille

Germaine,

T’es jeune belle et riche

Et tous les hommes vantards

Rêvent à tes grands yeux de biche

Tu les blouses comme des homards

Et tu te marres

Ringard

Pino d’Angio – Ma Quale idea – Mais quelle idée (version française) -Flarenasch /WEA

Dans une super discothèque

Avec mes beaux yeux de reptile

J’ai accroché une minette

Au regard profond débile

J’ai commencé à lui faire

Mon fameux roulis des hanches

Fred Astaire en pleine forme

Devant ce truc a l’air d’un manche

Et par un baiser farouche

Je lui ai fermé la bouche



Déchaînée par la musique,

Excitée par mon physique,

Elle m’a donné la réplique

Dans son numéro sadique

Sans me passer la pommade

Un ou deux rocks et trois ballades

Je l’avais rendue malade

J’en ai fait de la marmelade

Guy Marchand – Ouvrier de l’amour – EMI

Ouvrier de l’amour

O.S. en caresses

Ouvrier de l’amour

Spécialiste en femmes tristes

Je suis ton équipe de nuit

J’pointe à minuit

Expert pervers, je fais

Des heures supplémentaires

Valérie Lemercier chante – 95 C – Tricatel

95 C…

Plus la peine de s’effacer

Ma croissance est terminée

Pour moi tout peut commencer

95 C…

Mais c’est mon année,

Madame Soleil l’avait prédit

Elle a influencé ma destinée

95 c’est mon tour de

Faire des étincelles

C’est mon numéro sacré

