Joseph Macé-Scaron: terreur dans le terroir

Le nouveau polar de Joseph Macé-Scaron est une plongée macabre dans le Maine-et-Loire où des enquêteurs tentent d’élucider une série de crimes sordides. La piste diabolique n’est pas écartée.

Le « Loir gaulois » réserve bien des frayeurs, les coteaux du « petit Liré » aussi. La « douceur angevine » est démentie. On décapite ici, on coupe encore les doigts du mort, on entrouvre la cage thoracique d’une jeune fille « comme les doigts d’une main qui se desserre », bref, on va bientôt suivre « l’empreinte des sabots du Diable ». Les meurtres atroces se multiplient, ils interrogent par leur horreur. Le Mal serait donc au pied d’un morceau de la Vraie Croix du Christ, ce trésor de la congrégation des Filles du cœur de Marie de Baugé-en-Anjou ! Joseph Macé-Scaron, sur ses terres (il vit entre Paris et le Maine-et-Loire), rappelle des fantômes et, partant, cherche la part du Diable – ce qui n’a rien d’étonnant dans cette région viticole. La difficulté, fait-il dire à l’un de ses enquêteurs, « est de parvenir à séparer ce qui relève du libre choix du criminel, son sadisme assumé, et de l’œuvre du Malin. Pour cela, il faut une lame qui décolle l’un de l’autre, un acier qui tranche ». Tant il est vrai que la grande ruse du Malin consiste à nous laisser accroire qu’il ne peut exister.

Voilà que le « Département S », spécialisé dans les affaires étranges, lequel siège, d’ordinaire, au 36, quai des Orfèvres, se transporte en Anjou. Deux membres composent ce Service d’études et de recherches françaises, inconnu du grand public – et pour cause puisqu’il est le fruit de l’imagination de notre auteur de polars : une chartiste, Paule Nirsen et un ex-capitaine de gendarmerie, Guillaume Lassire. Ces compères, dont le second est arcbouté, en bon militaire, sur la discipline et la première sur « l’équilibre » subtil entre la rigueur et le plaisir, furent déjà les personnages principaux de La Falaise aux suicidés et de La Reine jaune (Les Presses de la Cité, respectivement 2022 et 2024). Macé-Scaron est fidèle à ses lames ! Bon, ces deux-là ont malgré tout un point commun : celui d’avoir la tête sur les épaules, ce qui n’est plus si fréquent dans cet ancien duché. Cet improbable couple professionnel, sur place, ne croit pas à l’œuvre d’un fou, d’un psychopathe ou d’un « groupuscule d’extrême droite » comme le suggèrent une édile ambitieuse et un procureur obéissant. Des signes les orientent ailleurs. Loin dans l’Histoire et jusqu’en Bosnie-Herzégovine. C’est que les crimes les mettent sur les traces d’une autre croix que celle ramenée de Terre sainte par un Baugeois en 1244 : celle de l’ombre, des ténèbres. D’un côté la lumière, le bien, de l’autre, la puissance du mal ; puissance du mal en ceci que l’on va bientôt découvrir qu’il n’est pas toujours subi, mais qu’il peut construire et fournir, même, une identité. Diable !

Macé-Scaron nous donne une leçon d’Histoire. La Croix des ténèbres est un polar érudit. Parfaitement construit même s’il emprunte d’autres codes que ceux de la tradition. Et ce n’est pas rien de renouveler un genre. Voici donc un page-turner qui n’est pas exempt d’humour. Son auteur, c’est manifeste, s’est amusé à l’écrire ; on se plaît à le lire.

Joseph Macé-Scaron, La Croix des ténèbres, Presses de la Cité, 2025, 304 pages.