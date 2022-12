Joe Biden réalise le pire échange de prisonniers américano-russes de l’histoire

Des Américains détenus par les Russes, fallait-il libérer Paul Whelan, ancien Marine accusé d’espionnage, ou Brittney Griner, une basketteuse et militante anti-raciste arrêtée à cause de l’huile de cannabis qu’elle transportait ? Tribune de Paul Reen, membre du Parti républicain.

Le jeudi 8 décembre, Joe Biden a fièrement annoncé dans le Bureau ovale que la basketteuse professionnelle Brittney Griner avait été libérée après neuf mois de captivité en Russie. Accompagné d’une Kamala Harris aux anges, Joe Biden a serré la femme de Brittney dans ses bras devant les caméras. Curieuse coïncidence, le même jour, la Chambre des représentants démocrate célébrait l’adoption d’un projet de loi visant à protéger le mariage homosexuel, alors que celui-ci est déjà légal dans les 50 États. Le théâtre politique de l’administration Biden est sans fin.

Laissons de côté le théâtre politique, l’Amérique était vraiment heureuse pour Brittney, qui a bêtement essayé d’entrer en Russie avec de l’huile de cannabis mais a été retenue dans les prisons russes pendant trop longtemps. Elle aurait dû être libérée bien plus tôt. C’est ce que tout le monde pensait jusqu’à ce que l’Amérique apprenne les détails de la libération. La plupart des gens savent maintenant que Brittney faisait partie d’un échange de prisonniers. Un échange qui a libéré le prisonnier russe le plus notoire, le plus dangereux et le plus important pour Poutine, le « marchand de mort », Victor Bout. Il a ensuite été révélé que Biden avait cherché à libérer un deuxième Américain en échange de Bout, un vétéran décoré des Marines, Paul Whelan, qui est emprisonné à tort en Russie depuis près de quatre ans. Mais Poutine a refusé, alors Biden a cédé et a quand même libéré Bout, laissant le Marine derrière les lignes ennemies. Le plus célèbre marchand d’armes russe, coupable d’avoir vendu des armes à des terroristes pour tuer des Américains, est échangé contre une athlète féminine transportant de l’huile de cannabis pour son usage personnel. Incroyables négociations, monsieur Biden !

Qui est Viktor Bout ? Selon le New York Times, Viktor Bout est accusé d’avoir vendu des armes russes à Al-Qaïda, aux Talibans et à des militants au Rwanda, et d’avoir bafoué les embargos sur les armes en Sierra Leone, en République démocratique du Congo et en Algérie, où il a vendu des armes aux forces gouvernementales et aux rebelles qui les combattaient. Ses actions diaboliques ont servi d’inspiration au film Lord of War (2005), avec Nicolas Cage. Il a été capturé en 2011 et condamné à 25 ans de prison pour conspiration de meurtre d’Américains, entre autres charges. Des experts russes ont déclaré qu’il appartenait au service de renseignement militaire russe G.R.U., ou du moins qu’il travaillait en étroite collaboration avec lui. Les experts affirment également qu’il s’agissait du Russe le plus en vue détenu par les États-Unis et du prisonnier sur lequel la Russie avait exercé le plus de pressions pour qu’il soit rapatrié. Il a maintenant été libéré après avoir purgé moins de la moitié de sa peine.

A lire aussi: Trump ou Biden: qui a gagné l’élection de 2020?

Paul Whelan a servi dans la réserve du corps des Marines de 1994 à 2008. Au cours de son service dans les Marines, il a effectué deux déploiements en Irak et a atteint le grade de sergent-chef. Whelan a été arrêté par la Russie dans un hôtel de Moscou en 2018. La Russie a affirmé qu’il menait « une opération d’espionnage », ce qui a conduit à son arrestation. Le frère de Whelan, David, a déclaré que Whelan était à Moscou pour le mariage d’un copain Marine. Il a été condamné à 16 ans de prison. C’est la deuxième fois que Whelan est laissé pour compte cette année. En avril, il y a eu un échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la Russie, mais un autre Marine américain, Trevor Reed, qui n’a été emprisonné qu’en 2019, a été libéré à la place. Le frère de Paul, David, affirme également que Paul reste malgré tout confiant en sa libération et qu’il continue de chanter l’hymne national américain tous les matins.

Brittney Griner est une militante sociale très active depuis 2020 dans les manifestations de Black Lives Matter contre la prétendue brutalité policière et l’injustice raciale. Elle a refusé de se lever pendant l’hymne national avant les matchs, restant plutôt dans le vestiaire. « Honnêtement, je ne pense pas que nous devrions jouer l’hymne national au cours de la saison », a déclaré Griner. « Je ne vais pas être sur le terrain pendant l’hymne national. Si la ligue veut continuer à le jouer, c’est bien. Je ne serai pas sur le terrain pendant toute la saison ».

Les réactions de Biden et d’autres responsables se sont révélées très décevantes pour tous ceux qui cherchaient une justification logique à cet échange de prisonniers :

Joe Biden : Biden a été interrogé jeudi, après un discours sans rapport avec l’affaire, sur ce qu’il dirait à la famille de Whelan. Sa réponse a été évasive, et son équipe l’a rapidement éloigné des caméras et des journalistes qui l’interrogeaient.

John Kirby, Coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale : lorsqu’il a été pressé sur la situation jeudi, il a insisté sur le fait que les négociations pour Whelan étaient toujours en cours, ce qui ressemblait à une réponse pré-approuvée de la Maison Blanche.

A lire aussi : L’administration Biden nous emmène vers un conflit dévastateur avec la Russie

Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison Blanche : Bien que le média ABC ait rapporté que Griner et Whelan avaient tous les deux été proposés comme options pour Viktor Bout, Karine Jean-Pierre a tergiversé : « Il ne s’agissait pas pour nous de choisir quel Américain ramener à la maison. C’était un choix entre ramener un Américain ou aucun ». Et d’ajouter : « Brittney Griner est une inspiration pour les Américains LGBTQI+ et les femmes de couleur ».

Randi Weingarten, chef de la Fédération américaine des enseignants : Elle s’est exclamée sur Twitter : « Quel grand soulagement !!! Une nouvelle extraordinaire, une star du basket, mais aussi une femme noire et gay est libérée ». Elle a ajouté : « Et oui, bien sûr, nous voulons que d’autres prisonniers comme Paul Whelan soient libérés ».

Pendant ce temps, la télévision d’État russe se moque de la faiblesse de Biden pour avoir choisi une athlète plutôt qu’un Marine et à rire de ce que cela dit des priorités des Américains. Poutine et les autres adversaires des États-Unis y verront encore un signe de la faiblesse de Biden après le retrait d’Afghanistan. Se mettront-ils à kidnapper d’autres Américains comme monnaie d’échange ? Cela rappelle également les souvenirs d’un autre terrible échange de prisonniers sous Obama qui a libéré les fameux « Taliban Five », cinq des pires terroristes détenus à Guantanamo Bay, contre le sergent de l’armée américaine déserteur, Bowe Bergdahl, en 2014. Un modèle de faiblesse démocrate.

Pour Griner, espérons qu’elle apprécie un peu plus les États-Unis après avoir vu ce qu’est un vrai régime totalitaire. Pour Paul Whelan, prions pour qu’il conserve sa force et son patriotisme jusqu’à sa libération. La triste vérité est que la faiblesse de Biden menace la sécurité de l’Amérique et de tous les Américains vivant à l’étranger.

22 Partages Partagez Print Email

22 Partages Partagez Print Email