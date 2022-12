L’homopoutinus

Le Parlement russe souhaite interdire tout ce qu’il considère comme de la propagande en faveur l’homosexualité et la transidentité pour les mineurs. Cela va jusqu’aux dessins animés.

La « loi sur la propagande gay » a été votée par la Russie en juin 2013. Ratifiée par le président Vladimir Poutine, elle vise à « protéger les enfants contre les informations qui favorisent le déni des valeurs traditionnelles de la famille ». En octobre, à l’unanimité, le Parlement a décidé de renforcer son arsenal judiciaire contre toute promotion de l’homosexualité. Si le dirigeant russe signe ce second amendement, il sera désormais interdit de faire la promotion de la transidentité aux enfants mineurs. Le gouvernement pourra bloquer sur internet tout contenu traitant de sujets LGBT et interdire les films montrant des représentations positives de l’homosexualité, y compris des dessins animés tels que Peppa Pig (dans un épisode, l’ours polaire Penny apparaît aux côtés de ses deux mères) ou South Park. Les étrangers suspectés de militantisme LGBT pourront être arrêtés, condamnés à une forte amende et expulsés de Russie. Récemment, lors du discours où il se félicitait du rattachement des quatre provinces ukrainiennes à la mère patrie, le président Vladimir Poutine a dénoncé « ces familles avec un parent numéro un et un parent numéro deux », considérées comme le symbole de la décadence européenne par une majorité de Russes. Une rhétorique également reprise par le patriarche orthodoxe Kirill qui a souvent dépeint la guerre russo-ukrainienne comme « une bataille entre ceux qui soutiennent ces Occidentaux autorisant des gay prides et ceux qui les rejettent catégoriquement ». Les associations LGBT ont dénoncé une volonté évidente de la Douma de criminaliser les relations sexuelles entre adultes de même sexe.

