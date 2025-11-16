Je préfère paraître sur CNews que dans « Le Monde »

Face aux attaques, le président d’Avocat sans frontières défend la chaîne d’information continue du groupe Canal Plus, sur laquelle il intervient régulièrement.

Samedi 25 octobre, je découvre dans Le Monde un article sur CNews en général, et sur le directeur de celle-ci, Serge Nedjar, en particulier. Le texte est assez vide. Ses auteurs n’ont pas trouvé grand-chose à se mettre sous leur dent creuse. On comprend simplement qu’il n’est pas convenable de défendre Israël ni d’attaquer la criminalité étrangère. Que diffuser des émissions religieuses chrétiennes n’est pas très catholique. Et qu’une fois encore, l’extrême gauche médiatique montre sa capacité à regarder sévèrement ceux qui ne pensent pas comme elle pour ne pas distinguer ses propres turpitudes. Je préfère, par élégance, mille fois paraître sur CNews que dans Le Monde.

En effet, pour reprendre qu’une thématique qui m’est chère, l’anti-israélisme du Monde est devenu médicalement pathologique. Depuis les années 1970, le quotidien vespéral a opéré un virage radical. L’éviction de son correspondant à Jérusalem, André Scemama, réputé pour son honnêteté, a marqué le début d’une radicalisation décuplée sous l’ère Plenel. Aujourd’hui, le journal fait montre envers Israël d’un esprit acéré qui n’a d’égal que son indulgence extrême pour le Hamas.

Cette dérive a atteint son sommet lors du conflit à Gaza. Une enquête d’Eugénie Bastié dans Le Figaro a révélé le malaise croissant parmi certains salariés du Monde face à un traitement biaisé de cette douloureuse actualité. La talentueuse journaliste a dévoilé l’existence, au cœur de leur rédaction, d’un infâme « mur de Gaza », où sont affichés sélectivement des contenus propalestiniens, qui rappelle le magistral « mur des cons » du Syndicat de la magistrature. La direction du Monde, qui n’aime guère la contrition, a dû reconnaître que les visuels étaient choquants. Mais la Société des rédacteurs a assumé bravement son « soutien à la cause palestinienne », qui n’avait, il est vrai, pas échappé à un myope (qu’ils aient, dans leurs colonnes, qualifié feu Hassan Nasrallah de « martyr » me permet de faire l’économie d’une démonstration).

Je ne me lasserai cependant pas de rappeler ici que Le Monde aura passé les deux ans de guerre à nourrir, sans le dire, ses lecteurs des bilans victimaires du Hamas, trompeusement qualifié de « Défense civile ». Il est vrai que l’audiovisuel public a fait de même.

C’est donc la première fois dans l’histoire mondiale de l’information que l’opinion aura été désinformée sciemment par le biais de la propagande d’une organisation officiellement classée terroriste. Mais qui le dit ? Sinon celui qui ici le rabâche ?

C’est dans ce cadre idéologique pervers qu’on comprend sans grands efforts pourquoi Le Monde, si sévère envers l’État juif, ferme les yeux sur l’antisémitisme pervers qui gangrène La France insoumise. Et c’est ainsi que ce journal si sentencieux a constamment épargné Rima Hassan malgré ses multiples saillies haineuses. En mars, il l’a dépeinte aimablement comme une « figure radicale ». Il n’ira pas plus loin, quand bien même lorsqu’elle se réjouit, aux cris de « one by one », du spectacle des assassinats par le Hamas de ses opposants gazaouis.

Quant aux sieurs Portes et Guiraud et à dame Soudais, ne cherchez pas le début du commencement d’une réserve critique à leurs innombrables dévoiements, vous n’en trouverez pas un. Vous ai-je donc dit que je préfère paraître sur CNews que dans Le Monde ?