«50 anecdotes culinaires», un livre qui fait du bien !

Et si l’on parlait d’autre chose que de politique dans les soirées entre amis ?

On a plus que jamais besoin de relâcher la pression et de rire un peu!

C’est en tout cas l’avis de Camille Nahum qui nous propose un premier ouvrage atypique et très documenté : 50 anecdotes culinaires complètement insolites.

Journaliste gastronomique, auteure et réalisatrice, Camille passe le plus clair de son temps auprès de ceux qui font la gastronomie française. Elle a notamment écrit et réalisé le magazine « Les secrets des grands chefs », diffusé sur M6 et le documentaire « Chefs, tout pour la première étoile » diffusé sur C8.

Son livre est une anthologie de ce qu’elle a pu découvrir de plus dingue et surprenant au cours de sa carrière.

Que l’on aime la cuisine ou non, cet ouvrage est hilarant… et instructif ! On y découvre des histoires toutes plus croustillantes les unes que les autres sur l’histoire de la gastronomie.

Quelques exemples : sait-on que le métier de branleur de dindons existe ? que le homard était autrefois un plat destiné aux plus démunis ? ou qu’il existe une glace réalisée à base de lait maternel… Sur 190 pages l’auteure retrace des milliers d’années de cuisine.

Voilà un joli cadeau pour les fêtes et qui pourrait animer les dîners sans risquer de fâcher.