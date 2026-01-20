Les Shadocks contre Shein

Fast-fashion. Le Haut-commissariat au Plan dirigé par Clément Beaune (notre photo) émet l’idée d’un « écochèque » pour que les salariés puissent se vêtir en achetant des produits plus durables et fabriqués en France. L’occasion est trop bonne pour notre chroniqueuse libérale de parler « chiffons ».

Les entrepreneurs, à leur grand désespoir, doivent faire face tous les jours à de nouvelles taxes, suggestions, obligations, injonctions… Cela faisait longtemps que le Haut-commissariat au Plan n’avait pas fait parler de lui, à la grande satisfaction des entrepreneurs. Mais certainement stimulé par la concurrence d’un nouveau « Haut-commissariat » à la diversité, il se réveille !

Bonne et stupide intention

De bon matin, les patrons ont ainsi découvert qu’ils vont pouvoir donner à leurs salariés un « écochèque » destiné à les vêtir partiellement aux frais de l’entreprise. Rassurez-vous : la dépense est pour le patron, et une partie (40%) pour le salarié : aucune aide de l’État, aucune déduction.

On comprend bien l’idée : comme le pouvoir d’achat des travailleurs est trop faible, du fait même de l’État dépensier, sangsue de nos entreprises, nos politiques voient là l’occasion d’augmenter artificiellement ce dernier. Sachant qu’évidemment le patron qui refusera de donner sa quote-part pour un vêtement sera mal vu… encore un « mal aimé » ! Car se faire offrir 60% de son soutien-gorge ou de son col roulé « Made in France » est une aubaine. Tout cela part d’une bonne et stupide intention écolo-économique.

Le patron sera-t-il contraint de contrôler les étiquettes des produits achetés pour vérifier qu’il n’y a pas, dans la composition du vêtement, 20% de Made in China ? À moins qu’on invente une de ces usines à gaz dont nous avons la spécialité, pour que ce soit le commerçant qui, à la présentation du ticket, soit chargé de vérifier l’origine de la fabrication ?

Précisons qu’on peut se demander si ce « vertueux » système n’engendrera pas une augmentation de la CSG qui reviendrait à l’Etat. Tout cela, bien sûr, figurant sur la feuille de paie : probablement pour simplifier ? À moins que dans sa grande sagesse, le « Haut-commissariat au Plan des fringues » ne fournisse une liste d’enseignes qui fabriquent exclusivement en France ? Mais là se pose un vrai problème, celui de la distorsion de concurrence. Au nom de quoi le chef d’entreprise, puisque c’est lui le généreux donateur, aurait-il le droit de fausser la concurrence en excluant des enseignes au nom d’un soit disait patriotisme textile ? Et le cachemire : on y a droit, si la chèvre est française ou a obtenu la nationalité après être née au Tibet ? Un accroc anti-libéral dans toute sa splendeur, et la porte ouverte à d’autres restrictions : pourra-t-on encore aller au restaurant chinois avec son ticket-restaurant ?

Pour la simplification, on repassera

Ce type de décision politique, extravagante, brouille presque sciemment la compréhension de l’économie et de la mondialisation. Détournement également du rôle de l’entreprise qui préfèrerait pouvoir payer davantage en espèces sonnantes et trébuchantes ses salariés, tout cela est une leçon antipédagogique pour les consommateurs. En plus de cela, quel sera le coût de l’opération ? information, distribution, publicité, contrôle, démarches administratives, rémunérations diverses…

Comment les entrepreneurs peuvent-ils encore garder la moindre confiance en cet État agité, dont les dirigeants semblent prêts à tout pour gagner des points dans les sondages ? Comment les représentants de l’État peuvent-ils nous expliquer le matin qu’on va simplifier, libérer l’entreprise et faire des économies du train de vie de l’Etat… et le soir même annoncer des mesures racoleuses, de nouvelles structures coûteuses et inutiles en troublant les esprits sur le devoir des entreprises ? Le sage montre la lune, l’imbécile propose des gants !

Vers un "écochèque" pour acheter du "made in France" ? Le Haut-commissariat au Plan veut permettre aux entreprises d'en distribuer à leurs salariés. L'objectif serait de financer l'achat de vêtements tricolores et écoresponsables. #13H pic.twitter.com/7GY0jNVKv0 — franceinfo (@franceinfo) January 13, 2026