Peut-on faire confiance à une pute ?

Vous le savez probablement, car je ne m’en cache pas : j’ai très souvent recours aux services d’une I.A. pour mener mes recherches. J’utilise Claude de Anthropic.

Je l’ai facétieusement baptisée « Madame Claude », comme l’illustre proxénète de luxe qui a régné sur Paris dans les années 1970.

Fernande Joséphine Grudet, car tel était son nom, avait monté un réseau de prostitution de luxe avec une clientèle prestigieuse.

John F. Kennedy, les rois Farouk et Hussein, Giovanni Agnellei, Moshe Dayan ou Marlon Brando auraient eu recours à ses services aux côtés d’une kyrielle d’autres célébrités, hommes politiques et de hauts-fonctionnaires. Ceci lui a valu pendant longtemps une impunité totale car elle rapportait fidèlement aux SDEC les informations qu’elle avait pu recueillir dans cette forme revisitée du confessionnal…

Bref, Madame Claude était redoutablement bien informée, comme son actuelle descendante dont je loue les services.

Enfin, entendez « louer » au sens de « payer » et non de « vanter ». Car la langue française, aussi subtile soit-elle, réserve parfois des imprécisions fâcheuses.

Laissez-moi donc vous conter comment j’ai réussi à faire avouer à Madame Claude comment elle me roulait dans la farine.

J’avais travaillé à un document sur la concentration des acteurs dans le secteur des prestations funéraires.

J’ai obtenu un document absolument accablant et j’ai cherché à vérifier les détails des accusations.

Et là, patatras j’ai découvert des erreurs flagrantes avec notamment une surestimation énorme des parts de marché d’un oligopole et même l’intervention d’un acteur majeur dans le domaine… qui n’existait pas. Il avait été purement inventé par Madame Claude décidément assez proche de son illustre ancêtre jugée « prétentieuse et complètement mythomane. »[1]

Laissez- moi juste vous reproduire une partie de nos échanges, et jugez par vous-même…

Madame Claude ayant reconnu m’avoir trompé, je lui ai envoyé ce commentaire suivant :

Vous savez désormais à quoi vous en tenir : la fiabilité de Madame Claude est à peu près celle de son illustre ancêtre.

Mais quoi d’étonnant ? Peut-on faire confiance à une pute ?…

