Humour: attention à la piste noire!

Après le drame de Crans-Montana, Charlie Hebdo publie un dessin « Les Brûlés font du ski. » Et beaucoup n’ont visiblement toujours pas compris que le journal satirique n’avait jamais fait dans le bon goût…

Et là, ils sont allés trop loin. Parents de victimes, grands brûlés, champions de l’indignation, tous avaient une bonne raison de détester la dernière vanne de Charlie Hebdo. En cause : un dessin de Salch intitulé « Les Brûlés font du ski », en référence au drame de Crans-Montana qui a coûté la vie à quarante personnes en Suisse. La prochaine fois, c’est sûr, l’attaque contre Charlie Hebdo se fera à coups de plantés de bâton, par une horde de moniteurs de ski énervés… Pour le moment, les avocats des familles de victimes annoncent qu’ils portent plainte.

Bête et méchant

C’est pourtant un grand classique de l’humour Charlie Hebdo, et peut-être plus encore, de la tradition Hara-Kiri. En 1982, 46 enfants meurent dans un accident d’autocar, à Beaune (21). Hara-Kiri sort le grand jeu : « Deux cars tous neufs envoyés à la ferraille et douze foyers privés d’allocations familiales ». Un phylactère est apposé à côté de la photo d’une mère endeuillée au milieu des cercueils : « Y’en a tellement, une vache n’y retrouverait pas son veau ». C’est bas, c’est bête, c’est méchant, et c’est pour ça qu’on aimait (ou pas) le professeur Choron.

A lire aussi: France Inter: ce que le militantisme fait à l’humour…

Le journal ciblé par les frères Kouachi en janvier 2015 n’a par ailleurs jamais manqué une occasion de se moquer de ses propres malheurs, comme avec cette fameuse Une montrant Charb à l’assaut des balles, protégé seulement par un exemplaire et se plaignant que « Charlie Hebdo, c’est de la merde : ça ne protège pas des balles ». On est en 2013, et l’attentat n’a pas encore eu lieu.

Rire dans les cours d’école au lendemain du 11-Septembre, ou rire des patients dans les salles d’anesthésiste, c’est un plaisir d’écolier et de carabin. Le plaisir coupable de celui qui, pour cette fois-ci, a échappé au tragique. Et puis, l’humour noir, c’est comme l’andouillette et la sodomie : que ceux qui n’aiment pas ça n’en dégoûtent pas les autres.

C’est peut-être aussi, enfin, un effet pervers de l’attentat, le revers de la médaille: après la vague de soutien mondial reçu en 2015, le journal n’est plus seulement sous les projecteurs franco-français. De temps en temps, ses blagues franchissent les frontières et suscitent la colère parmi les esprits hermétiques à ce petit pan de l’esprit français. Tantôt barbus, tantôt avocats suisses.

La semaine précédente, c’était notre brave Jean-Luc Mélenchon qui se sentait terriblement offensé. Les pauvres petits lfistes ont en effet été choqués par un autre dessin de Salch, publié deux jours après l’arrestation de Maduro, et présentant leur leader caricaturé en dictateur vénézuélien menotté, avec la blague : « Trump, ne t’arrête pas en si bon chemin ».

Après avoir déjà estimé que dessiner Rokhaya Diallo grimée en Joséphine Baker était « raciste », l’impayable candidate à la mairie de Paris Sophia Chikirou a dénoncé un dessin « fasciste ». Le député Arnaud Le Gall a accusé de son côté le journal d’être devenu un relais de « l’extrême droite trumpiste ». Pas moins ! « C’est moche. Pas drôle. Complètement con. Répugnant même. Une trahison morale » a surenchéri enfin le député Arnaud Saint-Martin. Nos insoumis sont vraiment de grands sensibles •