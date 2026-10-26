Après plusieurs mois sans apparition officielle ensemble, Iris Mittenaere et Antoine Dupont ont posé côte à côte dimanche au Stade de France. Le capitaine du XV de France donnait le coup d’envoi du premier match de saison régulière de NFL organisé en France.

Ils avaient officialisé leur relation cet été, mais restaient depuis relativement discrets. Dimanche 25 octobre, Iris Mittenaere et Antoine Dupont ont de nouveau accepté de poser ensemble devant les photographes au Stade de France. L’ancienne Miss Univers accompagnait le capitaine du XV de France à l’occasion du premier match de saison régulière de NFL organisé en France.

Antoine Dupont avait été choisi, avec Teddy Riner, pour donner le coup d’envoi de la rencontre entre les New Orleans Saints et les Pittsburgh Steelers. Leur apparition a immédiatement été relevée par la presse people : le couple n’avait plus réellement posé ensemble lors d’un grand événement public depuis plusieurs mois.

Une relation longtemps entourée de rumeurs

Avant leur officialisation, les apparitions communes du rugbyman et de l’ancienne Miss France avaient alimenté les spéculations. Le doute avait pris fin cet été lorsqu’Antoine Dupont avait publié une série de photographies de vacances comprenant une image où le couple s’embrassait.

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Le Stade de France offrait un décor idéal à cette nouvelle apparition : un événement sportif inédit, des dizaines de milliers de spectateurs et Antoine Dupont invité cette fois non comme joueur mais comme célébrité. Le couple n’a fait aucune déclaration supplémentaire. La photographie a suffi.