Cucul-panpan sur les trouduc’

Les trouduc’, ce sont ces manifestants qui, suivant en cela la dérive démagogique de la mélenchonie, croient malin de faire allégeance à la pensée islamo-gauchiste actuellement dominante dans les cortèges. Ou du moins à ce qu’ils pensent être cette pensée.

On les voit brandir des pancartes sur lesquelles ils ont pris grand soin de situer le camp qui est le leur, piochant dans la langue d’importation. « Bismillah » est l’incontournable du moment. De même que l’est, oralement cette fois, le fameux et retentissant « Wallah » !

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Pour les trouduc’ en question cela n’est en réalité qu’un enjolivement de slogan, une coquetterie d’imitation comme une autre. Une sorte de jeu, voyez.

Sauf que la police religieuse veille. « L’islam n’est pas un jeu. On ne joue pas avec l’islam », scande au milieu des cortèges quelques gardiens de l’orthodoxie doctrinaire. Et joignant le geste à la parole, ils cisaillent, ils expurgent de ces pancartes tout ce qui a trait au nom de la divinité. Les trouduc’ n’en reviennent pas. Ils sont ridicules, à vrai dire. Il faut les voir se soumettre, se laisser arracher leurs écriteaux et donner la leçon. « On recommencera pas, mon frère, promis ! », se vautrent-ils. La police de la République, ils la caillassent, l’insultent, la traînent dans la fange à la moindre tentative de leur faire respecter le droit et les biens communs, et là, face à cette agression – car c’en est une – face à cette atteinte à ce qu’ils pourraient considérer être du domaine de leur liberté, c’est tout juste s’ils ne se prosternent pas en s’excusant platement et en déversant des flots de « merci »…

Ils sont mûrs, les trouducs ! Mûrs pour la dictature religieuse et politique islamiste. Devant de telles scènes, on se persuade sans peine que le plus gros du boulot est fait. Voilà ce qu’ils nous montrent, ces égarés, piteux comme des morveux qu’on viendrait de prendre les doigts dans le pot de confiture.

Il reste que le croyant qui fait son boulot de croyant en remettant ainsi les pendules à l’heure – la sienne d’heure, évidemment -, mérite au moins un peu plus de respect que ces moutons de Panurge, à ce point décérébrés qu’ils ne se rendent même pas compte de ce qu’ils piétinent en s’emparant aussi cavalièrement de tabous religieux. S’abstenir de telles stupidités, ce serait attendre d’eux une subtilité de pensée, une délicatesse d’esprit, un souci du respect de l’autre dont ils sont tragiquement incapables. En fait, par le recours aux formules religieuses importées, ils ne font que tenter de meubler le vide de ce qu’ils prétendent porter. Ce n’est qu’un habillage, une concession à la mode, le must du moment. Et le gars qui est là pour leur lancer à la figure « l’islam n’est pas un jeu » leur semble débarqué d’une autre planète. Alors qu’il est juste celui qui, tel le prophète de malheur, vient leur annoncer l’avènement de temps très sombres et le triomphe de l’obscurantisme.

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Ce qu’on peut regretter aussi, c’est que personne, apparemment, n’ait l’amour de notre société assez fortement chevillé à l’âme pour aller crier dans les cortèges : « La République n’est pas un jeu… La liberté n’est pas un jeu… » Évidemment, celui-là ne tiendrait pas cinq minutes. Il ne faut quand même pas pousser trop loin la provocation, n’est-ce pas ?

⚠️« L’islam n’est pas un jeu » : des gauchistes qui utilisent « Bismillah » se font rappeler à l’ordre fermement par un islamiste. La charia règne dans les cortèges. Terrifiant. pic.twitter.com/7eGLCcj8Kv — Damien Rieu (@DamienRieu) October 19, 2026

Reims : embrouille entre un manifestant d'extrême-gauche et un islamiste autour d'une pancarte "Bismillah, c'est les ténèbres" pic.twitter.com/bWucainsqC — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 19, 2026