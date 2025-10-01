Interdiction de voler

Trentième anniversaire de l’interdiction du vol de nain en France

Du 13 au 18 octobre 2025, la petite commune de Morsang-sur-Orge (dans l’Essonne) va célébrer le 30e anniversaire d’un arrêt du Conseil d’État, dont elle est à l’origine et estime être sortie grandie en mettant fin à une activité portant atteinte à la dignité humaine !

Pas assez d’heures de vol à l’Assedic

Sans vouloir rapetisser la satisfaction des élus locaux, il faut préciser que cette activité n’était exercée que par un seul homme, de petite taille, 1,14 mètre pour 44 kilos, Manu Wackenheim, surnommé le « Nain volant », alias Mister Skyman, qui casqué et équipé comme un cascadeur, se produisait dans les boîtes de nuit, où des clients au bras long l’envoyaient glisser sur un matelas gonflable…

C’est ainsi que par arrêté municipal, Morsang-sur-Orge a interdit le « lancer de nain », et cet interdit faisant des petits, le seul nain se prêtant à cette discipline s’est retrouvé au chômage. Me Serge Pautot, l’avocat historique de Manu, n’a jamais encaissé que soit interdit un spectacle joué par un seul homme, forcément consentant : « Pourquoi mettre au chômage une personne de petite taille qui avait enfin trouvé un travail ? J’ai vu Manu pleurer, oui, on l’a privé de son travail, de son salaire, de son bonheur, de sa joie de vivre. »

Manu, aujourd’hui âgé de 58 ans, n’a jamais digéré qu’on l’ait cloué au sol, alors que son spectacle de cascadeur était en haut de l’affiche : « Je suis le nain qu’on a empêché de voler. Après l’arrêt du spectacle, je me suis rendu à l’Assedic pour faire valoir mes droits au chômage et là, on m’a déclaré que je n’avais pas cotisé assez longtemps, c’est-à-dire pas assez d’heures de vol ! » Et depuis, trop grand pour être reconnu handicapé, il galère et vit des minimas sociaux…

En octobre, Manu est toutefois invité à Morsang pour participer à un débat, qui prendrait de la hauteur en reconnaissant que la liberté individuelle devrait primer sur l’indignation collective de belles âmes, blanches comme neige, qui s’imaginent que la place des nains (enfin au maximum sept) est uniquement dans les contes de fées…