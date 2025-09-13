D’excellents Français

« Qu’ils chantent, pourvu qu’ils paient » (Mazarin)

Sans crampons, boussole, ni oxygène, l’Himalaya, c’est plus compliqué que le massif du Madrès. François Bayrou a dévissé, englouti dans la cascade de glace du Khumbu, avant même d’atteindre le camp I. Les politistes et journalistes naïfs accusent nos institutions, la Ve République, pelée, galeuse, monarchiste, viriliste… Les débats sympas dans l’agora, le parlementarisme à la papa, au bon goût d’autrefois, les compromis salutaires, ont beaucoup déçu. Vers quel sombre et nauséabond recoin de notre histoire, le vent mauvais qui souffle va-t-il ramener Marianne ?

Histoires de nuls pour la France

Chacun ses fantômes, fantasmes, uchronies. Une constante : la technique du coup d’éclat.« Le Français a gardé l’habitude et les traditions de la révolution. Il ne lui manque que l’estomac: il est devenu fonctionnaire, petit-bourgeois et midinette. Le coup de génie est d’en avoir fait un révolutionnaire légal. Il conspire avec l’autorisation officielle. Il refait le monde sans lever le cul de son fauteuil » (Camus).

– 1789. Une nouvelle nuit du 4 août avec les Gueux. « Bloquons Tout », c’est flou, pénible à la longue. « La Liberté ou la mort », c’est vendeur pour les morts de peur et les morts de faim. « Mourir pour des idées », c’est épatant, à condition d’avoir des idées et la fibre du martyr. Personne ne se presse au portillon. Autre maxime pleine de bon sens, « Qu’on f….. la paix aux excellents Français ».

– Octobre 17. Vladimir Mélenchon attaque le Palais d’Hiver de l’Élysée. Fort Saganne est encerclé par les Fédayin fichés S de Rima Hassan. Greta Thunberg va-t-elle s’immoler devant Sciences-Po ? Thomas Legrand et Patrick Cohen sauront-ils « s’occuper » de Sébastien Lecornu ?

– Février 34. Marine Le Pen prend d’assaut l’Assemblée nationale. Les Camelots de Jordan Bardella et Croix-de-Feu d’Éric Zemmour oseront-ils franchir le pont de la Concorde ?

– Mai 68. Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, la génération Z, montent des barricades bio pour changer la vie et jouir sans entraves. Sous les pavés Paris Plage. Les berges sont à vous. – Qui suis-je – Où vais-je ? – Qu’est-ce qu’on mange ce midi ?

– Mai 81, le retour, avec la NUG, « Nouvelle Union de la Gauche ». La farce tranquille commence toujours tout feu tout flammes, tout pour tous, avant une rapide marche arrière, le « réalisme de gauche », pour éviter la faillite. Au menu, un plat unique, inique: toujours plus de fonctionnaires et l’impôt sur les os. Les pauvres ont des malheurs, les progressistes ont des principes. Quoi qu’il en coule.

Les politiques, Grands Chambellans, Superintendants, CEO du service public, Fouquet, naufrageurs, qui depuis cinquante ans ont ruiné le pays, restent à la barre, ne regrettent rien, ne rendent aucuns comptes. Une feuille de déroute identique pour cinq Premiers ministres depuis 2022, y compris le bizut, Sébastien Lecornu, Daladier du macronisme : Ne faisons rien, c’est plus prudent. En attendant un Cincinnatus bienveillant qui épongera 3346 milliards de dette publique dans le dialogue, ou un krach à la grecque, c’est Septembre 38 – Munich –, tous les jours.

Au royaume des idées, les faits n’ont pas d’importance

Si Emmanuel Pif de la Mirandole et la chienlit au Palais-Bourbon n’arrangent rien, notre naufrage industriel, éducatif, culturel, la stasis, ne datent pas d’hier. Nous payons des générations d’incurie, de lâchetés, d’aveuglement idéologique. Les Français vivent dans un monde parallèle où cinq moins cinq égal cinq. La paix sociale est achetée avec des mensonges et de la dette. Nous sommes rattrapés par le réel. Les assassins et les créanciers ne connaissent point la pitié.

C’était pire avant, les millionnaires paieront, nous sommes riches de nos différences… Les palinodies d’économistes atterrants, éducateurs défaillants, journalistes affligeants, sont relayées ad nauseam sur France Inter, Libération, Le Monde, la Křetínský-sphère. Les Augustes insoumis, franciscains d’opérette, prébendiers sous perfusion, éructent contre les clowns blancs du pouvoir. Ivres de probité candide, vin rouge et ressentiments, des guérilleros de bac à sable, contre-pitres du monde d’après, pétaradent dans les incendies de bibliothèques, l’angoisse de l’extrême-droite, la surenchère de promesses démagogiques, intenables. On peut s’arrêter quand on monte, jamais quand on descend.

La tartufferie du camp du Bien consiste à jouer à saute-mouton, au bonneteau, avec le réel, les idéaux, la morale, le droit, le possible. Fini le concret, le plan B, l’heure est au gazeux. Contre la « fatigue démocratique », en promo sur France Culture, des crèmes apaisantes, New Age, aux essences d’humanisme, d’en-commun, d’inclusif… Une société désirable. Comment prendre soin du monde (Dominique Méda).

Rome, Athènes, Sparte, c’est fini ! La res publica et la démocratie prennent l’eau. Reste le clientélisme, une fuite en avant dans le macramé, le tissage, le métissage, la diversocratie, les Bourdieuseries, Boucheronades, l’histoire de France sans histoire et sans France. Le temps des rires et des chants, le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui, c’est un Piketty ! D’où parlez-vous, camarades ?

Le sociologue Pierre Bourdieu L’historien Patrick Boucheron L’économiste Thomas Piketty

Quels horizons, quelles lignes de fuite, résistances opposer à cet alignement des désastres ? Port-Royal et l’immigration intérieure ? Les regrets et les pleurs ? L’abstentionnisme, le poujadisme, la désespérance, ne sont pas les fruits amers d’un discours churchillien – de vérité -, jamais tenu, mais la résultante des mensonges et dénis permanents. Pas de salut sans parrhésie, courage de dire les vérités déplaisantes, sans tempêtes, ni sacrifices. L’exercice d’une lucidité condamnée n’interdit pas d’allumer des pétards et fusées de détresse sous les pieds des Tartuffes.

« Il semble bien que la demande en matière de liberté soit, pour l’humanité prise dans son ensemble, de beaucoup en dessous de l’offre que nous lui en faisons. Il est à craindre que le marché ne soit pas du tout ce que nous avions supposé. Nous risquons fort de rester avec notre stock sur les bras » (Jacques Rivière).