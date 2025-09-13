On connaît la chanson: la rentrée de septembre, c’est la grande sortie des films présentés en mai au Festival de Cannes. Pour le pire et pas pour le meilleur, hélas. « Oui », le film de Nadav Lapid, malgré ses ambitions politiques et esthétiques, échoue à convaincre, apparaissant trop déconnecté du réel pour atteindre son objectif.

Ce devait être une déflagration cannoise, le film ayant même été refusé en compétition officielle pour éviter, disait-on, un incident diplomatique avec Israël. Il a donc été présenté à la Quinzaine des cinéastes pour y faire finalement un flop relatif. Oui (c’est le titre du film) mais non, finalement, serait-on tenté de dire. Son auteur, l’Israélien Nadav Lapid, développe depuis longtemps une vision critique à l’égard de son pays natal. Elle trouve ici son apogée, évidemment renforcée par le contexte international. Se fondant sur une histoire vraie (la commande par un groupuscule d’extrême droite israélien d’un nouvel hymne national aux relents parfaitement xénophobes et racistes), le réalisateur en tire une fable déjantée sur fond d’amour fou. Mais peut-on actuellement refaire un Sailor et Lula à Jérusalem tendance David Lynch ? Certes, Lapid tente un numéro d’équilibriste politique en consacrant une séquence glaçante aux attentats du 7-Octobre sous la forme d’un récit halluciné. Mais cela ne suffit pas à effacer l’impression d’un trop grand décalage avec le réel.

Sortie le 17 septembre