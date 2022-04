[Vos années Causeur] Malheureusement pour certains, “Causeur” restera “Causeur”

Comme vous le savez chers lecteurs, Causeur est attaché au pluralisme et à la liberté d’expression. C’est la raison pour laquelle nous publions le témoignage d’un adversaire politique, qui a aussi souhaité apporter son témoignage. À l’occasion de notre numéro 100, il vous parle de ses années Causeur…

Je viens régulièrement sur le site internet de Causeur afin de savoir ce que « pense » l’extrême droite populiste.

Je suis à chaque fois sidéré de votre méconnaissance totale des dossiers, de vos raccourcis éhontés et de vos simplifications manipulatrices.

La récente interview de Michel Onfray en est encore un bon exemple. Ce philosophe (on peut légitimement en douter à l’entendre et à le lire) y aligne les poncifs de comptoirs, et Elisabeth Lévy peine à retenir ses cris de joie en lui servant la soupe.

Bref, Causeur est vraiment un club de réactionnaires imbus de leurs pauvres petites personnes, et on ne peut qu’espérer qu’il disparaisse bien vite du paysage médiatique.

Que ce soit sur le nucléaire, sur le réchauffement climatique, sur les questions de politique internationale ou nationale, votre bêtise est tout simplement sidérante…

>>> Sinon, notre numéro 100 vous attend chez le marchand de journaux.

59 Partages Partagez Print Email

59 Partages Partagez Print Email