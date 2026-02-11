Le promeneur du Val

Un nouveau jardin vient d’ouvrir ses grilles à Paris: les abords immédiats du Val-de-Grâce, dans le Ve arrondissement, sont désormais accessibles au public. L’occasion d’admirer l’ancien hôpital militaire et son église sous toutes les coutures.

Les pelouses viennent d’être semées et sont encore interdites au pique-nique. Mais dans ce matin froid de février, personne n’aurait l’idée d’aller s’y prélasser à l’ombre des arbres dénudés par l’hiver. Aux beaux jours, c’est certain, les centaines de chênes blancs et verts, tilleuls, lilas, magnolias, arbres de Judée et allées fleuries offriront un plaisant spectacle de verdure. Dit avec les mots de la Mairie de Paris, cela donne ça : « Ce projet s’inscrit dans l’objectif de lutter contre le réchauffement climatique en augmentant significativement la surface d’espaces verts et représente une part conséquente des nouveaux espaces végétalisés inscrits au Plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique de la capitale. » Mais la réussite de cette réalisation, en partie due à l’État, permet d’oublier sans efforts les prosateurs municipaux atteints de végétalite aigüe.

Ce jardin planté au XVIIe siècle, en même temps qu’était édifiée l’abbaye voulue par Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, est resté inaccessible aux Parisiens jusqu’en ce début d’année 2026. Réservé aux religieuses jusqu’à leur expulsion par la Révolution en 1793, il a ensuite été dévolu à l’Armée, lorsqu’en 1796 l’ensemble du monument est réaffecté en hôpital militaire et en hôpital d’instruction. Une activité qui a perduré jusqu’à une période récente, bien que la Grande Muette occupe encore une partie du site – des véhicules à carrosserie de camouflage sont visibles à travers les grilles. Le réaménagement de cette promenade, autrefois destinée aux pénitentes et aux convalescents, a permis d’en restituer le tracé d’origine et de s’approcher au plus près du splendide édifice. Un petit bassin central a également été reconstitué à partir de vestiges retrouvés dans le sol. Le Val-de-Grâce, avec son dôme ceint de bulbes et de groupes sculptés, est sans conteste le plus italien des monuments parisiens (avec, peut-être, la Fontaine des Quatre-Saisons, plus tardive, située rue de Grenelle).

A lire aussi: Hurlevent: du roman culte à la pochade charnelle

Jamais contents, ces Parisiens !

La sobriété des façades souligne le raffinement de leurs rares ornements : armes de la bienfaitrice reine-mère, balustrades en fer forgé, pots à feu… Cette majesté « discrète » du XVIIe français se retrouve dans les pierres de l’Institut de France et dans celles de l’hôtel des Invalides – encore un site militaire.

Cependant, un détail heurte le regard dès l’entrée du visiteur qui lèverait les yeux. Pour ouvrir le jardin au public il a fallu pratiquer une nouvelle porte dans la grille existante et, classement monument historique oblige, reproduire les motifs anciens. Or, les grilles d’origine coiffées de simples mais élégantes volutes de fer voisinent avec de ridicules pastiche s’apparentant à de vulgaires cœurs de Saint-Valentin. Dommage, car les Français ont su faire de belles grilles : jardin du Luxembourg, parc Monceau, château de Versailles… Mais ça, c’était avant.

Jardins du Val-de-Grâce : 74 ter, boulevard de Port-Royal 75005 Paris.

Jonathan Siksou vient de publier Triompher en festins. Une histoire de France en vingt repas , Perrin, 2026.