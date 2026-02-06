Boutique

Magazines
Accueil Économie Socialisme façon Trump

Socialisme façon Trump

Le président orange déclare la guerre aux cartes de crédit qui tondent les citoyens américains

Stéphane Germain
-

Socialisme façon Trump
DR

Le taux moyen des cartes de crédit aux États-Unis est actuellement de 23%. Trump entend les plafonner.

Le nouveau combat de Donald Trump n’a rien d’exotique.

Pas la Chine. Pas l’immigration. Pas l’expansion territoriale, mais… les cartes de crédit. Cœur nucléaire de la consommation américaine, perfusion quotidienne de millions de ménages, la carte de crédit est devenue, selon lui, une machine à tondre les classes moyennes. Et comme souvent avec Trump, la nuance n’est pas invitée à la table. Son diagnostic est simple : les credit card companies « arnaquent » les Américains avec des taux délirants. Et il faut que ça cesse. Maintenant. Pas après étude d’impact. Pas après concertation. Avant les mid-terms. Le taux moyen des cartes de crédit se situe aujourd’hui autour de 23 %. Il peut grimper jusqu’à… 36 % pour les profils jugés « à risque ». Sa solution ? Un plafond légal à 10 % – un taux jamais vu, selon le Wall Street Journal, depuis 1984. Pas une proposition. Une sommation – que les démocrates s’abstiennent de trop critiquer, puisqu’à sa façon, Trump fait du social. Un plafond à 10 % ferait ainsi économiser environ 100 milliards de dollars d’intérêts aux ménages américains. De l’argent qui retournerait dans la consommation. Interrogé sur ce qu’il ferait si les sociétés financières refusaient d’obéir, Trump a répondu avec la délicatesse qu’on lui connaît : « Elles contreviendraient à la loi. » Les banques, elles, hurlent déjà. Risque de défaut plus élevé. Crédit rationné. Explosion de l’endettement des plus fragiles. Bref, elles agitent tous les épouvantails connus. Mais dans l’univers trumpien, il n’y a qu’une issue : un deal. Mais un deal de gauche.

Il nous aura décidément tout fait.

Février 2026 - #142

Article extrait du Magazine Causeur

Édition Numerique Acheter


Sur le même sujetDu même auteur


Article précédent L’Europe contre l’Europe
Stéphane Germain
Diplômé d'HEC, il a travaillé de nombreuses années dans la presse ("Le Figaro", "Le Nouvel Obs", "Libération", "Le Point", etc.). Affectionnant les anarchistes de droite tels Jean Yanne ou Pierre Desproges, il est devenu l'un des meilleurs spécialistes de Michel Audiard. On lui doit deux livres de référence sur le sujet : Le Dico flingueur des Tontons et L'Encyclopédie d'Audiard (Hugo & Cie).

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

Pour laisser un commentaire sur un article, nous vous invitons à créer un compte Disqus ci-dessous (bouton S'identifier) ou à vous connecter avec votre compte existant.
Une tenue correcte est exigée. Soyez courtois et évitez le hors sujet.
Notre charte de modération

BOUTIQUE & SOUTIEN

NOS APPLICATIONS

BESOIN D'AIDE ?

SUIVEZ-NOUS

INFORMATIONS

© Causeur.fr 2007-2026