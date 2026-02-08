Haut les cœurs!

Après les menaces sur le Groenland, le 49.3 de Sébastien Lecornu et les lunettes d’Emmanuel Macron, 2026 promet de nous réserver d’autres surprises. Et à l’approche des élections municipales, les petites saloperies volent en escadrille.

Machiavel

Voilà, c’est fini ! On aura finalement eu droit à un 49.3. Machiavel avait raison, une fois encore : « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. » Après avoir affirmé, au début des discussions budgétaires, qu’il n’aurait pas recours à l’article 49.3, Sébastien Lecornu s’y est finalement résolu. Je ne vais pas faire semblant de m’indigner, la procédure honnie aura l’avantage de nous préserver de tout un tas de mesures plus dingues les unes que les autres votées par nos parlementaires au fil des débats, et bien souvent contradictoires au gré des absences ou présences dans l’hémicycle de tel ou tel groupe. Ainsi, l’amputation de près de 5 milliards d’euros de la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée aux collectivités territoriales proposée par le Rassemblement national. « Les autres partis blablatent et dépensent à tout-va, le RN vote 5 milliards de dépenses en moins », s’est ainsi vanté, sur son compte X, le député Jean-Philippe Tanguy. Sympa pour ses petits copains – ceux-là peuvent commencer à ramer – qui se présentent aux élections municipales, car c’est aussi le budget des communes qui était concerné.

Groenland

Tout le monde ou presque s’est félicité du recul de Donald Trump sur le Groenland après ses discussions avec l’OTAN. Il jure désormais qu’il n’utilisera pas la force pour s’emparer de l’île arctique. On peut toujours faire semblant de le croire… Pour lui résister, l’Union européenne y a dépêché… 37 soldats. Ce qui n’a pas manqué de faire ricaner certains : « On dirait le début d’une blague », a raillé le ministre italien de la Défense. Une telle blague que le gouvernement du Groenland a immédiatement distribué une « brochure de crise » à la population, qui énumère les stocks d’armes et de nourriture à avoir chez soi en cas d’attaque américaine. C’est dire la confiance que les habitants de l’île eux-mêmes placent dans ces renforts européens…

Municipales

Évidemment, je vous parlerai de… Béziers ! Avec des sondages encourageants pour le maire actuel, Robert Ménard, donné gagnant au premier tour dans toutes les hypothèses examinées. Et immédiatement décriés par l’opposition tout entière : vous pensez bien, un sondage IFOP, ce n’est pas sérieux ! Passons, nous ne sommes en effet qu’au commencement des coups bas, mensonges, mauvaise foi et autres peaux de banane qui font le « charme » de ces campagnes électorales. Certains jours, on se demande si on n’est pas totalement masochistes…

Crèche de Noël

Petit retour en arrière : alors qu’elle accueillait en moyenne chaque année entre 20 000 et 25 000 visiteurs, la crèche de Noël de Béziers a vu sa fréquentation exploser en cette fin 2025 : plus de 65 000 personnes ont défilé devant le petit Jésus installé dans notre Hôtel de ville. Un vrai pied de nez à ses détracteurs, et notamment à la Ligue des droits de l’homme. Je sais, ce n’est pas gentil, mais je n’y résiste pas…

Les lunettes de Kéké

Comment peuvent-ils être aussi nombreux à déclarer « détester » notre président de la République et, en même temps, se ruer vers la marque française Henry Jullien (passée sous pavillon italien en 2023…) pour acquérir les désormais célèbres lunettes bleutées portées par Emmanuel Macron à Davos ? En effet, le carnet de commandes du fabricant (toujours) installé dans le Jura explose. Ces fameuses lunettes « de Kéké », comme les a surnommées Isabelle Saporta dans une de ses chroniques matinales sur RTL, coûtent pourtant la bagatelle de… 650 euros ! Kéké : individu qui cherche à impressionner par son comportement et s’avère finalement ridicule et lourd. Pas de quoi émouvoir Donald apparemment…

Davos, 20 janvier 2026 © Markus Schreiber/AP/SIPA

Euthanasie

Les débats sur l’euthanasie et le suicide assisté ont repris au Sénat. Je l’avoue, ces discussions m’agacent terriblement. Je ne comprends pas la logique consistant à légiférer sur les soins palliatifs en même temps que sur l’euthanasie et le suicide assisté. Généralisons d’abord les premiers avant de nous engouffrer dans le système profondément injuste et inégalitaire que représentent les seconds. Inévitablement, il nous faudra nous aligner sur les législations les plus libérales. Et les expériences étrangères sont à cet égard sans appel. Au Canada, l’euthanasie peut être proposée à des patients atteints de déficience intellectuelle ou d’autisme. Aux Pays-Bas, on peut accéder à l’euthanasie à partir de 75 ans, sans pathologie particulière, sous prétexte qu’à partir de cet âge, il ne resterait rien à attendre de la vie. Bref, ce calendrier parlementaire a un drôle d’arrière-goût. L’euthanasie est-elle le sujet crucial de ce début d’année 2026 ? Cela ressemble décidément à une ultime opération de sauvetage du soldat Macron : à l’heure de son bilan, il faudra au moins qu’il ait l’air d’avoir tenu quelques-uns de ses engagements. Donner la mort en fera donc partie…

Culture

Le théâtre des Variétés a ressuscité à Béziers. Cette petite merveille, construite en 1904, était abandonnée depuis les années 1980. D’abord théâtre de music-hall, puis cinéma et même boîte de nuit, il a accueilli en son temps les plus grandes stars du music-hall d’avant-guerre, de Maurice Chevalier à Joséphine Baker. Pour son inauguration en cette fin du mois de janvier, après vingt-deux mois de travaux, des journées portes ouvertes étaient organisées. Plus de 5 000 personnes ont pu admirer la splendide rénovation. Avec quelques pépites savoureuses… Des enregistrements d’époque étaient en effet projetés sur la scène du théâtre. Et notamment quelques chansons de Fernandel, dont Le Tango corse ou Il en est… Qu’on ne pourrait assurément plus chanter aujourd’hui. Rafraîchissant !