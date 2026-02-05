Van Reeth arrête

Honorable femme de gauche, Adèle Van Reeth n’était pas assez islamo-wokiste pour se faire respecter dans la Maison ronde…

Dans le match entre les « deux gauches irréconciliables » qui se joue en permanence au sein de l’audiovisuel public, une victoire de taille vient d’être remportée par la Mélenchonie. A la surprise générale, Adèle Van Reeth, la directrice de France Inter, a annoncé ce matin sa démission. Nommée en 2022, la quadragénaire vivait un enfer à la tête de la radio la plus écoutée du pays. Considérée comme une sociale-démocrate, c’est-à-dire comme une sociale-traître, par bon nombre d’employés acquis aux thèses insoumises, elle s’ingéniait depuis trois ans à injecter un peu plus de pluralisme dans la station – un pluralisme circonscrit à la gauche bien entendu, ne rêvons pas non plus…

Elle a fait revenir Patrick Cohen, éditorialiste pas assez à gauche pour les équipes

Aux yeux de la plupart de ses équipes, Adèle Van Reeth présentait dès le départ un immense défaut : celui d’être la compagne de Raphaël Enthoven, le directeur de Franc-Tireur, publication de gauche qui a le malheur de ne pas trouver des excuses au Hamas. Mais une fois en poste, la normalienne a aggravé son cas en arrêtant en 2023 l’émission d’histoire de Patrick Boucheron, compagnon de route du Nouveau Front populaire, en embauchant lors de la rentrée suivante le trop centriste Patrick Cohen, qui assure depuis lors l’éditorial politique de la matinale (7h40), et en licenciant la même année le trop désobéissant Guillaume Meurice, dont les blagues à la Dieudonné n’avaient rien à faire sur une chaîne d’Etat.

En novembre, les représentants de différents personnels de la radio — journalistes, producteurs, techniciens — avaient ainsi écrit à Adèle Van Reeth pour lui reprocher de ne pas avoir suffisamment soutenu Thomas Legrand lors de polémique autour de la fameuse vidéo de L’Incorrect montrant le journaliste au restaurant avec des responsables du Parti socialiste. L’année d’avant déjà, la rédaction avait voté une motion de défiance contre elle en raison de l’arrivée de Patrick Cohen. On l’aura compris, France Inter est en réalité cogéré par un personnel majoritairement sectaire, corporatiste et marqué à l’extrême gauche. Malheur à quiconque déplaît au soviet.

Céline Pigalle, une remplaçante plus convenable…

Tout sauf un hasard, Adèle Van Reeth a annoncé son départ le jour-même où la ministre de la Culture, Rachida Dati, était entendue par la commission parlementaire qui passe au crible le financement et la neutralité de l’audiovisuel public. Elle sera remplacée par Céline Pigalle, qui a dirigé par le passé France Bleu, BFMTV et I-Télé. La quinquagénaire devrait normalement être accueillie avec bienveillance par ses nouveaux collaborateurs : son plus haut fait d’arme est d’avoir débarqué d’I-Télé en 2014 un certain… Éric Zemmour.