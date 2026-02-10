Réarmement démographique. Le gouvernement écrit une lettre aux jeunes Français de 29 ans: il est temps de réfléchir à votre « projet d’enfant ».

Le gouvernement va écrire aux jeunes Français pour les inciter à avoir des enfants. En 1830 un Premier ministre – Guizot – lançait aux Français « Enrichissez-vous ». Aujourd’hui, le gouvernement exhorte les jeunes : reproduisez-vous ! Une cause assurément noble et importante. D’après FranceInfo, dans le cadre d’un plan contre l’infertilité, le gouvernement Lecornu prépare pour l’été une lettre aux Français des deux sexes âgés de 29 ans. Elle commencerait ainsi: « Il est temps de réfléchir au projet ou non d’avoir un enfant. » Traduction : attention, l’horloge biologique tourne.

Pas tous égaux face à la reproduction

C’est surtout celle des Françaises qui tourne mais écrire seulement aux femmes ce serait encore plus sexiste que de leur réserver les congés menstruels. Après tout, la natalité est aussi l’affaire des hommes puisque dans la plupart des cas un « projet d’enfant », comme on dit dans les magazines féminins, se fait à deux.

A lire aussi, Nicolas Pouvreau-Monti: Immigration: bienvenue en France-Afrique

Reste que les deux sexes ne sont pas égaux face à la reproduction. Nous connaissons tous d’heureux pères de 60 ans. Si le gouvernement communique sur le sujet, c’est pour rappeler aux femmes que leur fertilité, optimale à 25 ans, chute après 30 ans. Pas de pression mais tic-tac-tic-tac.

A côté de la plaque

Faudrait savoir, il faut encourager la natalité ou pas ? Evidemment, même si les progressistes trouvent que c’est réac et nauséabond – pétainiste. Mais mettre l’accent sur l’aspect simplement médical (l’infertilité) me semble à côté de la plaque.

On pourrait déjà arrêter de financer tous les écolos-dingues qui racontent que faire des enfants c’est mauvais pour la planète. Le maire de Cannes, le LR David Lisnard a découvert que, selon le manuel de référence en SVT, Nathan, l’action la plus efficace, pour sauver la planète, c’est faire un enfant de moins. Pourquoi pas carrément zéro enfant pour purifier la planète de toute présence humaine ?

A lire aussi, Didier Desrimais: Climat: deux pas en arrière, trois pas en avant

En réalité, si les gens font moins d’enfants et plus tard, ce n’est pas toujours à cause de l’infertilité ni du réchauffement climatique mais plus prosaïquement parce qu’ils ne peuvent pas se loger. Et s’ils ne peuvent pas se loger c’est à cause des prix de l’immobilier mais aussi parce qu’ils sont écrasés par les charges, particulièrement par nos retraites qui ponctionnent une part croissante de leurs revenus. Allez trimer pour que je puisse partir en croisière, jeunes gens ! En clair, pour que les jeunes fassent des enfants, il faut que les moins jeunes travaillent un peu plus. Sinon, j’ai une dernière solution : que le gouvernement encourage les Français à congeler leurs gamètes. Ils feront des enfants à la retraite.

Cette chronique a été diffusée sur Sud radio ce matin

🇫🇷​ Le gouvernement va écrire aux jeunes Français pour les inciter à avoir des enfants



​​​🗣️ @ELevyCauseur :"On pourrait arrêter de financer tous les écolos-dingues qui racontent que faire des enfants c’est mauvais pour la planète" #GrandMatin



➡️​ Suivez le direct :… pic.twitter.com/77tvYLTaqK — Sud Radio (@SudRadio) February 10, 2026

Retrouvez Elisabeth Lévy dans la matinale de Patrick Roger