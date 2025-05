Marguerite Yourcenar a dit en 1984 : « Une seule chose que je ne pardonne pas à Marguerite Duras : ce titre : Hiroshima mon amour. Hiroshima, j’y suis allée. Effrayant. Comme si, après avoir été à Auschwitz, on écrivait Auschwitz, mon petit chou ! » C’était dans Le Journal du dimanche, du 2 décembre 1984.

Thierry Ardisson a osé déclarer samedi dernier : « Gaza, c’est Auschwitz. Nos petits-enfants nous diront que nous savions et que nous n’avons rien fait. »

La reducio ad Hitlerum dont parlait Leo Strauss dès 1953 bat son plein. Le temps pour atteindre le point Godwin dans une conversation atteint des records. Mieux, le retournement des juifs en nazis est devenu un réflexe.

Non, ce n’était pas Baffie qui maintenant présente ses excuses pour l’ensemble de son œuvre, c’était bien Thierry Ardisson qui d’ailleurs présente aussi ses excuses.

Camélia Jordana, elle, ne tombe pas dans ces travers, mais elle boycotte le Coca et les McDo – qu’elle soupçonne d’être pro-Israël – depuis le 7-Octobre. Or que s’est-il passé ce jour-là ? 1200 personnes dont 37 enfants ont été tuées sur le sol d’Israël par les Gazaouis du Hamas.

Thierry Ardisson a présenté ses excuses à « ses amis juifs » ce dimanche, après avoir comparé Gaza à Auschwitz sur le plateau de « Quelle Epoque » diffusée samedi sur France 2 en différé.

Thierry Ardisson vient de m’adresser un communiqué dans lequel il demande à ses amis juifs de lui pardonner d’avoir comparé Gaza à Auschwitz. Dont acte.

Je constate cependant que sur le plateau de France 2, Léa Salamé n’a pas récusé cette comparaison immonde. Je ne sache pas non… pic.twitter.com/bfcfyQtbNf — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) May 11, 2025

« Suite au bouleversant discours du Dr Pitti, j’ai comparé Gaza à Auschwitz. L’émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis juifs de bien vouloir me pardonner. »

Il est important de savoir que le bon Dr Pitti est avant tout un militant politique proche de Raphaël Glucksmann, le compagnon de Léa Salamé.

« Je rappelle que dans Quelle Époque, j’ai commencé par m’émouvoir du sort réservé, par exemple, à Jérôme Guedj et j’ai rappelé que c’est en 2004, soit dix ans avant que Manuel Valls n’interdise ses spectacles, que j’ai viré Dieudonné en direct de Tout le monde en parle parce qu’il rallumait la mèche de l’antisémitisme. Ma participation à la Marche contre l’antisémitisme le 12 novembre 2023, confirmait ma position », a-t-il encore écrit.

Les propos de l’animateur dans Quelle époque ont notamment fait réagir le président du CRIF, Yonathan Arfi : « Non, Thierry Ardisson, Gaza n’est pas Auschwitz ! La vérité est simple : la Mémoire de la Shoah n’est jamais autant convoquée dans le débat public que par ceux qui veulent la retourner contre les Juifs. Je déplore depuis le 7 octobre la détresse de toutes les populations civiles, israéliennes et palestiniennes. Mais pour quel autre conflit utilise-t-on ces comparaisons avec la Shoah ? Aucune critique d’Israël ne justifie de le nazifier. La situation au Proche-Orient est suffisamment compliquée et difficile pour ne pas avoir besoin de ces confusions coupables. »

Maitre Goldnadel a indiqué qu’il allait saisir l’Arcom contre France 2 : « Thierry Ardisson vient de m’adresser un communiqué dans lequel il demande à ses amis juifs de lui pardonner d’avoir comparé Gaza à Auschwitz. Dont acte. Je constate cependant que sur le plateau de France 2, Léa Salamé n’a pas récusé cette comparaison immonde. Je ne sache pas non plus qu’elle s’en soit excusée. Une fois de plus, je constate que l’audiovisuel public se fait le principal instrument de la détestation d’Israël et le fabricant de l’antisémitisme. Raison pourquoi j’ai décidé de saisir l’Arcom ».

Revenons maintenant sur le cas de la chanteuse Camélia Jordana. Elle n’a pas bu un Coca, à son grand désespoir parce qu’elle adore ça, depuis le 7-Octobre dit-elle. Ce jour-là des jeunes Israéliens pacifiques qui dansaient dans le désert sur de la musique techno et des Israéliens ordinaires qui dormaient dans leur kibboutz furent assassinés. Il s’agissait de l’opération Déluge d’Al-Aqsa qui fut le signal d’un hallali mondial.

Si Camélia avait arrêté le Coca à partir du 22 octobre, date des premiers bombardements de Tsahal annoncés et ciblés, cela aurait pu avoir un sens, mais pourquoi Camélia s’est-elle privée de Coca entre le 7 et le 22 octobre ? C’est étrange, non ? En fait pas du tout. Israël est coupable d’exister. From the river to the sea. Chiche, c’est là le foyer national juif.

Le 7 octobre 2023, Yuval Raphael qui participait au festival de musique Nova en plein air s’est précipité pour se cacher lorsqu’elle a vu les terroristes du Hamas surgir. Elle a trouvé refuge dans le bunker d’un kibboutz voisin avec 50 autres personnes. Les assassins islamistes les ont repérés et ont tiré sur les gens un par un, puis ont jeté une grenade dans le refuge de quatre mètres carré. L’abri est devenu le tombeau d’au moins 40 âmes. Yuval est restée à faire la morte cachée sous les cadavres huit heures durant pendant lesquelles les nazis islamistes sont revenus à 19 reprises pour les arroser de rafales ou lancer des grenades.

Yuval Raphael chantera pendant le prochain Eurovision New Day Will Rise, des éclats d’obus logés dans sa tête et dans sa jambe depuis le 7 octobre, jour où Camélia a arrêté de boire du Coca.

