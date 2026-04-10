1,7 millions d’écoliers en moins en France à l’horizon 2035, prédisent de récentes études. Loin de s’en inquiéter, notre chroniqueur s’enthousiasme à cette idée. Une bonne part des problèmes scolaires liés à l’éducation de masse, à l’en croire, s’évaporerait. C’est pour le coup que les classes seraient moins surchargées, et le Ministère de l’Education moins budgétivore. De quoi faire hurler tous ceux qui pensent que changer des couches est une occupation noble…

En 1964, Brian Aldiss, l’un des grands noms de la science-fiction, sortit Greybeard (Barbe-grise en français), où à la suite d’une guerre bactériologique quelconque, les mâles sont stériles depuis quatre générations — si bien que le plus jeune homme de la planète a déjà plus d’une cinquantaine d’années.

Causeur d’octobre 2023

La science-fiction de qualité a souvent une longueur d’avance sur la réalité — jusqu’à ce qu’elle se fasse rattraper. En plein baby-boom, quand les rues bruissaient des hurlements incontrôlés des cours d’école, Aldiss imaginait l’hypothèse inverse : la roue avait tourné, les braillards d’autrefois avaient vieilli, et un monde sans enfants se dessinait dans une Angleterre parcourue de hordes de vieillards.

Nous y sommes. À l’horizon 2035 en France, les démographes du ministère de l’Education prévoient 1,7 millions d’écoliers en moins dans l’Hexagone.

No kids

Certains ont pris les devants. La SNCF lance des offres Optimum et Optimum Plus où des wagons seraient interdits aux moins de 12 ans. Scandale dans le Landernau parmi ceux dont les oreilles n’ont pas été harcelés pendant 3h1/4 sur un Paris-Marseille par des mômes mal élevés — avec l’envie féroce d’en prendre un par les pieds pour assommer les autres, et leurs parents aussi.

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Trêve de plaisanteries : les services d’Edouard Geffray, actuellement critiqués parce qu’ils prévoient maintes fermetures de classes, voire d’écoles entières, se frottent les mains. Leurs efforts pour adapter la France à la dénatalité sensible depuis les années 2010 se trouvent justifiés. Et le ministère de la Santé, sur cette base, ne se pressera pas pour rétablir des maternités dans des régions où il vaudrait mieux implanter des EHPAD : mais fort heureusement, le Covid a supprimé en France 168 000 vieillards qui encombraient notre espace vital…

Brighelli : l’humain d’abord !

Contrairement à ce que chantent les méchants augures d’extrême-droite (vous avez sans doute remarqué que l’on n’est plus de droite ou de gauche désormais, mais d’extrême-droite ou d’extrême-gauche, quoi que cela veuille dire), ce n’est pas parce qu’elles travaillent (elles ont toujours travaillé, hé, patate, et deux fois plutôt qu’une !), ni parce qu’elles ont recours à diverses pratiques pour éviter d’être enceintes, que les femmes font moins d’enfants. Nous sommes arrivés à un stade où, comme pour les animaux lors des épizooties, l’espèce humaine resserre les cordons des bourses, si je puis dire.

J’évoquais en juillet 2022 « la vraie solution à la crise climatique » : « La solution au réchauffement climatique, écrivais-je, — qui est une réalité, la responsabilité de l’homme dans son déclenchement est loin d’être évidente, mais l’activité humaine de l’anthroposphère l’alimente certainement — est pourtant simplissime. Si pollution et accélération thermique sont des produits de l’activité humaine, éliminons l’humain. Ou tout au moins, réduisons-le de façon significative. »

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Dans l’hypothèse Gaïa, la planète fonctionne comme un corps vivant géant, qui sait parfaitement que les insectes à deux pieds qui la foulent sont désormais trop nombreux. Moins de vieillards, et surtout moins d’enfants, voilà une solution élégante et durable.

Pédagogiquement, je laisse mes collègues enseignants imaginer le confort de classes réduites à une ou deux dizaines. Ils savent tous combien il est aujourd’hui plus confortable de travailler avec des groupes réduits qu’avec des classes entières. Quinze ou vingt élèves, c’est l’idéal.

Eh bien, cet idéal est à notre portée — d’autant que le Ministère prévoit une prochaine vague de départs à la retraite. Moins d’élèves, une activité jusqu’à 70 ans ou davantage pour compenser, et nous irons vers une France équilibrée, où les présidents de la République cesseront de célébrer l’extension de Disneyland Paris. Désormais, ce sont leurs parents qu’ils y amèneront — comme autrefois Enée quittait Troie en portant son père sur son dos. Sans plus avoir à se soucier de tenir la main d’une progéniture désormais absente.

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