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🎙️ Podcast: Lula versus Bolsonaro: socialisme et corruption au Brésil et ailleurs

« A la carte », le podcast hebdomadaire de « Causeur » - épisode 131

La rédaction
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🎙️ Podcast: Lula versus Bolsonaro: socialisme et corruption au Brésil et ailleurs
(A gauche) Le président de la République du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, lors du lancement de Move Apps, à la Casa de Portugal, dans le quartier de Liberdade, région centrale de Sao Paulo, ce mardi 19 mai 2026. © Marina Uezima/Brazil Photo Press/Shutterstock/SIPA. (A droite) Le sénateur et candidat à la présidence de la République pour le Parti libéral, Flavio Bolsonaro, lors du lancement de la pré-campagne pour le Sénat fédéral de l'ancien secrétaire à la Sécurité publique, Guilherme Derrite, à l'hôtel Royal Palm Plaza, à Campinas, ce vendredi 15 mai 2026. © Marina Uezima/Brazil Photo Press/Shutterstock/SIPA

Avec Driss Ghali et Jeremy Stubbs.

L’élection présidentielle brésilienne se tiendra les 4 et 25 octobre, pourtant la campagne est déjà perturbée par des accusations de corruption qui touchent les deux candidats principaux: le président actuel, Lula, et Flávio Bolsonaro, le fils de l’ex-président populiste, Jair Bolsonaro. Effectivement, la corruption est endémique dans les élites brésiliennes, qu’elles soient socialistes ou non. D’ailleurs, le pays emprunte actuellement une voie qui risque d’aboutir un jour à la création d’un narco-Etat.

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Entre-temps, Lula a bien joué ses cartes face à Donald Trump, qui n’a pas imposé de tarifs punitifs au Brésil, car les Etats-Unis ont grand besoin de produits brésiliens, comme le café. En revanche, le président brésilien actuel est très gêné par le succès comparé de l’Argentine de Milei et du Salvador de Bukele, deux dirigeants qui sont loins d’être socialistes. Le grand problème de la gauche en Amérique du Sud, c’est qu’elle donne la priorité à la réduction des inégalités plutôt quà la réduction de la criminalité.

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En France, la suggestion du maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, qu’une insurrection serait nécessaire dans le cas d’une victoire du RN en 2027, joue non seulement contre son propre parti, LFI, mais aussi contre le RN. En effet, les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron craindront un déchaînement de violence si la gauche radicale ou la droite nationale gagne et risquent de voter majoritairement pour un Macron bis, comme Gabriel Attal.

Une contre-histoire de la colonisation française

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