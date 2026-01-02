Nagui, Yann Barthès: la gueule de bois du 1er janvier

TV Magazine a dévoilé sa liste annuelle des 50 personnalités télé préférées des Français. Le classement 2025 connait de grands chamboulements et notamment deux chutes vertigineuses.

Autant vous l’avouer, je ne m’intéresse pas particulièrement au palmarès annuel des animateurs et présentateurs de nos chaînes de télévision. Mais là, je n’ai pas pu résister lorsque me sont arrivées aux oreilles quelques pépites du classement de cette année. Pour tout dire, j’en ai été rempli d’aise, j’en ai éprouvé une joie que, d’ailleurs, je consens qualifier de mauvaise. Oui, j’avoue…

Figurez-vous que Nagui et Yann Barthès dégringolent grave, pour s’exprimer comme on le fait si volontiers sur leurs plateaux. Recul de vingt-quatre places pour Nagui et de dix-sept pour Yann Barthès. Plus vertigineux encore qu’une descente tout schuss sur les pentes d’une piste noire de Gstaad, Saint-Moritz, où peut-être l’un ou l’autre s’éclate ces jours-ci.

Comment ne pas voir dans cette claque infligée par le public – leur public – une preuve supplémentaire – si besoin en était – que nous n’en pouvons plus de subir ces donneurs de leçons, ces arrogants prétentieux, ces bouffons cathodiques qui, petit sourire en coin et air supérieur de rigueur, ne perdent jamais une occasion de nous abreuver de ces platitudes gauchistes et wokisantes qui font assurément merveille dans les agapes et soirées bobo-germanopratines dont ils ne sont très probablement que les idiots utiles, les saltimbanques juste dispensés de passer par l’escalier de service. Ainsi, les Français n’ont plus que faire de ces censeurs en carton-pâte.

Il paraît cependant que, à ce jeu, l’omniprésent Nagui se ferait un pognon de dingue. Il serait le fantoche de loin le mieux payé de ce cirque, cumulant les prébendes de présentateur-animateur et de producteur.

Sur ce point, la commission ad hoc de l’Assemblée nationale devrait nous éclairer à la reprise de ses travaux, la semaine prochaine. Le temps de permettre à Mme la présidente Ernotte de se mettre au parfum, car il semblerait bien qu’il faudrait qu’elle daigne enfin s’inquiéter de ces montants pour être en mesure de donner quelques réponses tant soit peu précises. C’est que, en temps ordinaire, elle ne se sent nullement tenue, n’est-ce pas, de s’abaisser à traiter de ces choses tellement vulgaires, tant il est vrai que lorsque c’est avec le pognon des autres – le nôtre – qu’on jongle, on n’est guère enclin à perdre son temps dans les colonnes de chiffres et les bilans comptables. C’est humain, nous dit-on.

Rendez-vous est donc pris. « N’oubliez pas les paroles » est une des émissions de l’impayable Nagui. Sa cheffe suprême, Mme Ernotte se voit conviée par la commission à une petite partie de « N’oubliez pas les chiffres. » Amusant, non ?