Les amours de Kasbi

Notre collaborateur et ami François Kasbi signe avec Mes chéries une déclaration d’amour aux femmes écrivains et à la littérature. Un ouvrage passionné et érudit qui donne forcément envie de lire.

François Kasbi est un être à part. Un être rare qui ne vit que pour et par les livres. Ses amours ne pouvaient donc qu’être littéraires. Il les a réunies dans un recueil intitulé Mes chéries, lequel n’en compte pas moins de 95. Kasbi n’est pas monogame. Il aime les femmes. Toutes les femmes. Surtout si elles sont écrivains. Écrivains et non écrivaines. Il tient au masculin tout comme Gabrielle Wittkop avant lui. En 2018 il publiait un extraordinaire Bréviaire capricieux de littérature contemporaine pour lecteurs déconcertés, désorientés, désemparés qui réunissait 600 écrivains, hommes et femmes confondus. Il récidive avec ce livre exclusivement consacré à la gent féminine. « Mes chéries figure une bibliothèque de femmes écrivains qui, toutes – certaines plus proches que d’autres – me parlent et me concernent (ou m’ont parlé et concerné, cela arrive aussi – mais je ne suis pas un ingrat et je me souviens du rôle qu’elles ont joué, un moment dans ma vie, ou beaucoup plus). » La frontière entre la littérature et la vie est poreuse chez cet auteur et critique littéraire. Il ne s’en cache pas. C’était même le thème de son premier roman Bien sûr que si ! dans lequel le personnage principal se séparait de la femme de ses rêves pour lui consacrer un livre. Quid de ces nouvelles amoureuses ? Certaines ont pignon sur rue, d’autres sont de célèbres inconnues, certaines ont à leur actif une œuvre, d’autres un seul et unique roman, certaines ont écrit des comédies romantiques, d’autres des livres métaphysiques. Leur point commun ? Avoir touché le cœur de l’auteur. « J’ai consacré à toutes les femmes écrivains présentes dans ce livre du temps, confesse-t-il. Pour les lire. Et du temps, encore : pour (tenter de) les comprendre – et le dire, l’écrire », avant d’ajouter « cela ressemble à de l’amour ? C’est de l’amour. » Clarice Lispector ouvre le bal. « Elle est la plus européenne des grands noms de la littérature brésilienne. Et pour cause : juive, elle fuit avec sa famille, en 1926, les pogroms en Ukraine. » Clarice Lispectorest « un climat » écrit Kasbi qui souligne à propos de La Découverte du monde : « La banalité chez les grands écrivains est éloquente : c’est le regard, non la chose vue, qui chez eux importe. C’est aussi à cela qu’on les distingue. » Autre femme de lettres chère à son cœur : Virginia Woolf et son célèbre Journal d’un écrivain. « C’est un Journal – et c’est un écrivain. Un grand écrivain », rappelle-t-il sans oublier de préciser ce qu’on oublie trop souvent, lorsqu’on parle de l’auteur de Mrs Dalloway, à savoir qu’elle était drôle, très drôle, mais aussi boulimique de travail. Plus près de nous, Nathalie Azoulai « dure comme un roc, minérale, laser. Très étrange ». Il y a aussi Alice Ferney, Elsa Morante, Sylvia Plath et les autres. Kasbi a tout lu ou presque, mais l’érudition chez lui n’est jamais pesante. Elle est joyeuse, légère, gourmande, malicieuse. Et son livre ne donne qu’une envie : se précipiter dans la première librairie pour découvrir ou redécouvrir ces femmes dont il a su si bien saisir la singularité.

Mes chéries. 95 femmes écrivains, François Kasbi, Éditions de Paris, 2025. 216 pages