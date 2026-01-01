Pour Elon Musk, Bruxelles n’est plus belge

La capitale de la Belgique a perdu presque tout son caractère traditionnel. Livrée aux islamo-wokistes, aux Fréristes et leurs compagnons de route, aux antisémites et aux narcotrafiquants, la ville ne peut plus compter sur les partis politiques de la Région pour la sauver : ils n’arrivent pas à former une majorité de gouvernement. Bilan de l’année 2025.

Il n’y a pas un endroit dans le vaste monde où l’évocation de ma ville d’origine ne provoque une moue empreinte de compassion, de la part de mes contacts sur place, des chauffeurs de taxi ou des rencontres fortuites. Dans la majestueuse Budapest, où l’on se promène à toute heure sans crainte pour sa propre sécurité, on me répète que Bruxelles est le meilleur antidote à toute velléité d’ouvrir les frontières du pays à l’immigration ; au Texas, qu’elle est pire « shithole » encore que Dallas ; à Paris et ailleurs en France, qu’elle est dans un état de délabrement plus avancé encore que les villes de l’Hexagone. Bruxelles est désormais partout synonyme d’islamisation, de terrorisme, d’antisémitisme et d’insécurité, autant de phénomènes que 2025 a amplifiés.

La situation démographique de la capitale belge est largement révélatrice : 25 % au moins des habitants sont musulmans ; plus de quatre Bruxellois sur dix sont d’origine extra-européenne ; parmi ces derniers, la communauté marocaine est la plus représentée – la société flamande de transports publics a même pris soin de dévier le trajet de ses bus lors des matches du Maroc à la CAN pour éviter les dégradations. Commentant la statistique selon laquelle trois enfants sur quatre à Bruxelles sont d’origine non-européenne, Elon Musk vient d’écrire sur son compte X que « Bruxelles n’est plus belge ».

The capital city of Belgium is no longer Belgian … https://t.co/z6DsU86wOU — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2025

Tous ces chiffres ne sont rien par rapport aux réalités palpables du terrain, celles que l’on observe en déambulant dans les rues délabrées et où les commerces sont majoritairement estampillés « halal », en étant bloqués dans un trafic congestionné par les plans de mobilité concoctés par les écologistes, en scrutant les visages, menaçant chez les uns, dirigés vers le sol chez les autres. Évidemment, il demeure encore des communes de la Région bruxelloise épargnées, mais elles sont de moins en moins nombreuses, Uccle et ses quartiers de millionnaires, Boitsfort et sa cohorte de bobos, ou Woluwe-Saint-Pierre et ses classes aisées faisant leurs courses au marché de Stockel. En dehors de ces zones préservées, le constat est partout pareil.

« Je ne rentre plus jamais seule chez moi en soirée » : combien de fois ai-je entendu des amies me faire cet aveu qui, à chaque fois, me révolte ? A la petite délinquance, celle qui crée l’insécurité et le sentiment qui l’accompagne, se sont ajoutées aujourd’hui les fusillades sur fond de règlements de compte liés au trafic de drogue. En cela, l’année qui s’achève a battu tous les records, plaçant la capitale belge dans une catégorie où l’on retrouve d’ordinaire des villes comme Naples, Marseille ou, pire encore, des mégapoles d’Amérique du Sud.

Sur le front de l’islamisation, tout s’est encore accéléré et, devrais-je écrire, détérioré. La faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles a choisi d’affubler sa promotion annuelle du nom de Rima Hassan. Fallait-il s’en étonner alors que le campus, autrefois acquis à Salvador Allende, est depuis des années le repère des pires soutiens à la cause palestinienne ? En juin, des militants ont rejoué le pogrom du 7-Octobre à Saint-Gilles, une des dix-neuf communes de la capitale. Sans doute trop juif, Raphaël Enthoven fut interdit de conférence dans une célèbre librairie. En réalité, le Proche-Orient a cristallisé, attisé et mis à la lumière du jour ce que tout le monde savait : il existe à Bruxelles une frange de la population qui est de plus en plus ouvertement antisémite, islamisée et anti-occidentale.

Celle-ci se sera sans doute amusée de l’installation d’une crèche « inclusive », où les personnages de la Bible furent représentés par des morceaux de chiffon, ne laissant entrevoir aucun visage. Comble de l’ironie, cette crèche qui n’en était pas une, fut recouverte, après quelques jours, d’un « Free Palestine », comme si certains voulaient ajouter de l’obscénité à la laideur. Et nous, attachés à nos traditions, ne savions pas s’il fallait alors dénoncer un énième acte de vandalisme ou nous amuser de ce parfait symbole de l’islamo-wokisme dominant.

Ne comptez pas sur les politiques pour sortir de la crise : de la gauche à la droite libérale, les partis n’ont pas été en mesure de former un gouvernement, pas plus que l’année précédente, et la Région bruxelloise se trouve donc sans exécutif depuis 568 jours. Un record du monde. Aucun ne semble avoir pris la réelle mesure des enjeux et tous s’en mordront les doigts car des représentants islamistes ont déjà commencé à se structurer et à obtenir des élus ; bientôt ceux-ci n’auront plus besoin des partis traditionnels qui les ont tant nourris.

Pour emprunter au vocabulaire de la guerre, Bruxelles est tombée en 2025. Elle est à genoux, presque à plat ventre, face aux narcotrafiquants, aux Frères musulmans, à l’extrême-gauche, aux boutefeux de la diversité. Gageons qu’elle puisse encore se relever, mais, pour les Bruxellois d’origine, qu’ils soient contraints de vivre dans des quartiers perdus ou qu’ils aient fui dans les deux Brabant – flamand au nord, wallon au sud -, la peine est immense. Nous savons que nous ne reverrons plus le Bruxelles de Tintin, de Jacques Brel et d’Eddy Merckx, le Bruxelles où l’on parlait avec l’accent des Marolles, du nom de ce quartier populaire où battait autrefois le cœur de la capitale, le Bruxelles où Bossemans et Coppenolle, deux personnages du folklore local, se disputaient sur fond de rivalités footballistiques sous le regard de « Madame Chapeau », le Bruxelles qui brusselait en attendant le tram 33 pour aller manger des frites chez Eugène. Il reste heureusement notre zwanze, ce trait de caractère fait d’humour, de gouaille, d’auto-dérision et d’un zeste de mélancolie.