Rubiconds comme la joie

« Privilège rouge » : la formule du président d’Avocats sans frontières décrivant l’indulgence du système médiatico-politique pour l’extrême gauche entrera-t-elle au dictionnaire ?

Le privilège est devenu tellement rouge vif qu’il en est rubicond. Quelques exemples à destination de ceux qui feraient leurs sceptiques.

Lors d’un meeting à Toulouse le jeudi 22 janvier, le Grand Timonier des Insoumis s’est réjoui que les listes de son parti aux municipales aient « la capacité d’incarner la nouvelle France, celle du Grand Remplacement, celle de la génération qui remplace l’autre parce que c’est comme ça depuis la nuit des temps ».

Il n’est point nécessaire de rappeler à mes cultivés lecteurs que lorsque le pourtant très urbain Renaud Camus employa la même expression pour décrire un phénomène qui n’avait rien d’un complot mais tout d’une tragédie, il fut mis à l’index à vie. Mais pour le patron de l’extrême gauche (pardon, de la gauche radicale, comme on dit à France Inter), pas de quoi en faire un drame. Ça passe crème, pour parler comme dans les cafés. Pas une ligne, pas un mot de travers, ni dans Le Monde,ni dans Libé.

Si Mélenchon peut se lancer dans cette provocation lexicale sans aléas, c’est qu’il pense qu’il est minuit cinq et que l’immigration massive et invasive a gagné contre la vieille France rance.

Déjà il y a peu, trois de ses lieutenants, en éclaireurs, avaient transgressé les normes imposées ordinairement en pratiquant racialisme et racisme impunément. Monsieur Delogu, avec sa finesse habituelle, avait souhaité la victoire d’un « racisé » à Saint-Denis, où dorment les rois de France – autrement dit la défaite d’un Blanc. Monsieur Bilongo, sans complexe excessif, avait considéré que les Africains étaient plus intelligents que les autres et se félicitait ouvertement de les voir faire plus d’enfants. Pour faire bonne mesure, il décréta que les gens du Nord étaient « sous-développés intellectuellement ». Quant à Madame Obono, elle observa qu’il y avait trop de Blancs à la Fête de l’Huma…

Certains mal embouchés crurent devoir remarquer que la direction de La France insoumise n’avait fait aucune observation aux députés précités. Pourquoi diable en aurait-elle fait puisqu’ils n’ont nullement été diabolisés pour leur propos qui auraient pourtant envoyé tous les autres en enfer ?

De la même manière, Radio Nova, propriété du milliardaire rouge Pigasse, là où est réfugié Monseigneur Meurice de la Maison ronde qui n’aime pas les nazis juifs sans gland, a pu tranquillement diffuser une blague dieudonnesque, explicitement à l’adresse des juifs : « Si vous voulez arrêter le stéréotype qui consiste à dire que vous contrôlez le cinéma, arrêtez de blacklister les humoristes qui prennent position pour la Palestine ! »

Peut-être que j’exagère. À la réflexion, il n’existe pas qu’un privilège rouge, il y a aussi un privilège vert. Regardez l’Algérie, qui n’a jamais expulsé autant de migrants sans ménagement vers le Niger, sans que Mélenchon y voie un grand méchant remplacement. Regardez donc aussi le pays du sultan Erdogan. Voilà un demi-siècle qu’il occupe en toute impunité une grande partie de l’île de Chypre. Je suis bien certain que peu de Français le savent et ce n’est ni Le Monde ni l’ONU qui les renseigneront. Monsieur Erdogan a recommandé à Allah l’âme de son ami Sinwar, saigneur du Hamas, sans être nullement admonesté. Et le voilà à présent qui donne la main au djihadiste syrien Al-Joulani pour massacrer le peuple kurde. Il y a des moments où je voudrais me faire ottoman.