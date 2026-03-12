Les Français se rendent aux urnes dimanche alors que la campagne électorale a été médiatiquement occultée par la guerre en Iran et s’est tenue dans un climat de tension politique extrême, observe le sociologue Charles Rojzman.

Plus de 35 000 communes sont appelées à renouveler leurs conseils municipaux et à choisir leurs maires, avec un premier tour prévu le 15 mars et un second tour le 22 mars. Traditionnellement considérées comme les élections les plus proches des préoccupations concrètes des citoyens — gestion des villes, sécurité locale, urbanisme, fiscalité municipale — les élections municipales prennent cette fois une dimension nationale particulière. Dans un climat de fortes tensions politiques, de recomposition des alliances partisanes et à un peu plus d’un an de l’élection présidentielle de 2027, ces municipales pourraient servir de laboratoire politique et de baromètre de l’état réel du pays. Derrière les débats locaux se dessine une interrogation plus profonde : que reste-t-il aujourd’hui de la cohésion française, et quelle direction prendra la nation dans les années à venir ?

Les guerres lointaines et la guerre intérieure : notes sur une France qui doute d’elle-même

Pendant que les écrans s’emplissent des images de la guerre — l’Iran, Gaza, le Liban, ces noms qui reviennent chaque soir comme les stations tragiques d’un monde où l’histoire n’a jamais cessé de se faire dans le fracas — la France regarde, commente, s’inquiète, comme il est naturel de le faire lorsqu’un conflit menace l’équilibre fragile de régions entières et rappelle que la violence demeure l’une des lois secrètes de l’histoire humaine.

Il n’y a rien d’illégitime dans cette attention portée aux guerres lointaines. Les peuples qui cessent de regarder le monde deviennent aveugles à leur propre destin. Mais il est frappant de constater qu’au moment même où l’on analyse avec minutie les convulsions du Moyen-Orient, une autre inquiétude, plus diffuse, traverse silencieusement la société française — une inquiétude qui ne prend pas la forme d’un conflit déclaré, mais celle d’un malaise persistant, presque souterrain.

Car pendant que l’on parle de ces guerres extérieures, les élections municipales approchent en France. Elles devraient être l’occasion d’un examen lucide de l’état du pays : de ses villes, de son ordre social, de la confiance — ou de la défiance — qui lie encore les citoyens à leurs institutions.

Expérimentations locales, destin national…

Mais il serait naïf de croire qu’il s’agira simplement d’élections locales réduites aux questions techniques qui occupaient autrefois les conseils municipaux : budgets, urbanisme, aménagement des rues ou embellissement des places. Cette époque est révolue. Les municipales sont désormais devenues l’un des premiers actes du grand théâtre politique national. Elles servent de terrain d’expérimentation aux alliances futures, de répétition générale aux affrontements qui mèneront à l’élection présidentielle.

Chaque ville devient ainsi un fragment du paysage politique français, un microcosme où se rejouent les grandes tensions du pays : la question de l’autorité, celle de l’identité culturelle, celle de l’ordre social, celle enfin du rapport entre un peuple inquiet et des élites souvent tentées de gouverner sans lui.

A lire aussi: Sarah Knafo: «A Paris, le vote utile c’est moi!»

La France ressemble parfois à ces vieilles maisons dont la façade demeure intacte alors que les structures intérieures se fragilisent lentement. Les signes d’un désordre diffus apparaissent ici ou là : violences sporadiques, économies parallèles, tensions sociales qui ne trouvent plus d’espace symbolique pour être nommées et débattues. Rien qui ressemble à une guerre civile au sens classique du terme, mais plutôt une série de fissures qui dessinent l’image d’un pays inquiet de lui-même.

Ce qui frappe surtout, c’est la difficulté à parler de ces transformations sans être immédiatement renvoyé à une disqualification morale.

Dans la France contemporaine, certains mots semblent interdits. La nation, la continuité historique, la transmission culturelle — toutes ces réalités qui constituaient autrefois le socle implicite de la vie collective sont désormais entourées d’un soupçon.

On le voit à travers certains épisodes récents, qui ont traversé l’espace médiatique comme des éclairs révélateurs. Ainsi ce jeune homme — Quentin — dont le nom a soudain circulé sur les réseaux et dans les commentaires indignés, accusé d’être un néo-nazi, voué à une sorte de lynchage symbolique qui précède désormais toute enquête véritable. Or ceux qui se sont donné la peine de regarder au-delà des slogans ont découvert un tout autre portrait : celui d’un catholique fervent, attaché à une certaine idée de la France, de sa mémoire et de ses traditions — bref l’un de ces jeunes hommes qui, qu’on partage ou non leurs convictions, cherchent moins à renverser leur pays qu’à préserver ce qu’ils croient être son âme. Il y a dans cet épisode quelque chose de révélateur du climat moral de notre époque.

La France n’a jamais été une nation unanimiste. Elle s’est construite dans le conflit des idées, dans les querelles intellectuelles parfois violentes qui font la vitalité d’une civilisation. Mais ce qui apparaît aujourd’hui est d’une autre nature : une tendance croissante à transformer le désaccord en excommunication. Ainsi se met en place une étrange inversion. La fidélité à l’histoire nationale devient suspecte.

La volonté de préserver une continuité culturelle est assimilée à une menace. Et ceux qui expriment ces préoccupations se voient aussitôt assignés à une catégorie infamante qui dispense de discuter leurs arguments.

Crise climatique

Pendant ce temps, la transformation démographique et culturelle du pays se poursuit, portée à la fois par les logiques de la mondialisation, par l’affirmation de certaines identités religieuses ou communautaires, et par une idéologie qui considère souvent la mémoire nationale comme un vestige embarrassant.

Ce mélange de certitude militante et de culpabilité historique produit un climat singulier : celui d’une société qui semble hésiter entre la fidélité à ce qu’elle fut et le désir furieux de se réinventer entièrement.

Il existe pourtant un autre facteur, plus matériel, plus concret, qui pourrait bientôt fissurer cette torpeur morale : la question de l’énergie. Dans une Europe fragilisée par les tensions géopolitiques et par ses propres choix stratégiques, la hausse durable du coût de l’énergie pourrait réveiller des colères que l’on croyait endormies. On se souvient de ce mouvement étrange et profondément révélateur qui surgit il y a quelques années sur les ronds-points : ceux que l’on appela les gilets jaunes.

A lire aussi: Poitiers: un ex-trafiquant condamné en position éligible sur la liste de la maire écologiste

Ce mouvement, souvent caricaturé, exprimait moins une idéologie qu’un sentiment d’abandon. Des Français ordinaires — habitants des petites villes, des périphéries, des campagnes — découvraient soudain que leur mode de vie devenait économiquement impossible, et que leur voix comptait peu dans les décisions prises au sommet de l’État.

Si la crise énergétique devait s’aggraver, il n’est pas impossible que cette France périphérique, silencieuse depuis quelques années, retrouve le chemin de la contestation. Les gilets jaunes pourraient alors apparaître rétrospectivement non comme une anomalie passagère, mais comme le premier signe d’une fracture plus profonde entre le pays réel et les structures politiques qui prétendent le représenter.

Ainsi les municipales qui approchent ne seront peut-être pas seulement une consultation locale. Elles pourraient devenir l’un des premiers révélateurs de la recomposition politique qui travaille silencieusement la France.

Car une nation n’est pas seulement un territoire ni un ensemble d’institutions. Elle est une mémoire partagée, une langue, une manière d’habiter le temps et de transmettre le monde aux générations suivantes.

Lorsque cette mémoire devient suspecte, lorsque cette continuité est présentée comme une faute, lorsque l’inquiétude sociale gronde sous la surface, la question surgit inévitablement — non pas dans les discours officiels, mais dans les consciences : un peuple peut-il demeurer lui-même lorsqu’il apprend à se méfier de ce qu’il est, et lorsqu’il découvre que vivre comme il a toujours vécu devient peu à peu impossible ?

