Manifeste pour une euthanasie du retraité aisé

Mon oncle s’appelle Jacques. Il est récemment retraité. En tant que neveu, j’ai une grande affection pour lui. En tant que citoyen, je souhaite secrètement sa mort. Mais avec le moins de souffrances possibles, car pour être citoyen, on n’en est pas moins un être humain sensible.

Actifs et inactifs, la guerre des générations

Les retraités aisés sont des parasites qui sucent le sang des forces vives de la nation, dont je fais partie. Jacques touche plus de 100 000 euros annuels de retraite. Sur cette somme, il déduit 10% pour « frais professionnels » (alors qu’il est totalement improductif) et bénéficie d’un taux réduit de CSG. Dans les années 90, lorsque Jacques cotisait et (puisqu’il s’agit d’un système par répartition), payait pour la retraite de ses parents, cela lui coûtait 30% de ses émoluments. Aujourd’hui, je paie 45% de mon salaire brut pour la retraite de Jacques.

Jacques a 65 ans, et il est en parfaite santé, car sa vie de cadre sup a été douce. Il aurait pu parfaitement continuer à travailler au moins cinq années de plus. Ceci dit, quand sa santé va se dégrader, il va nous coûter un bras, en profitant d’avancées médicales que son père n’a pas eu la chance de connaître. Et comme la médecine est formidable, il va nous coûter cher très très longtemps.

Taux d’épargne record

Jacques s’ennuie ferme depuis qu’il a pris sa retraite, et passe son temps à voyager en avion avec son épouse. Il contribue ainsi, lui et ses semblables, à polluer la planète et rendre infréquentables pas mal d’endroits qui pourraient se passer de ces hordes de couples chenus.

Quand il ne s’ennuie pas à l’étranger avec son épouse, Jacques s’ennuie avec ses amis sur un terrain de golf. J’ai eu l’occasion de passer l’y voir un mercredi après-midi et j’ai été abasourdi par la quantité de sexagénaires fringants, poussant gaiement devant eux un chariot hors de prix, et profitant d’une cotisation annuelle payée de fait par le contribuable. Il m’est d’ailleurs apparu que les seules personnes non retraitées pouvant se permettre de jouer au golf le mercredi après-midi sont des médecins spécialistes, dont la cotisation est aussi généreusement offerte par l’Assurance-maladie. Mais c’est un autre sujet.

Malgré ces activités onéreuses, Jacques, qui est propriétaire de sa maison, n’arrive pas à dépenser l’entièreté de sa pension. Il épargne donc, comme ses amis. Effectivement, il s’avère que les plus de 70 ans ont un taux d’épargne record, allant jusqu’à 20% de leur revenu. Je paye donc la moitié de mon salaire brut pour permettre à Jacques d’épargner. Plus j’y pense, plus je souhaite sa mort.

Je suis conscient que j’écris ces lignes dans un media supposément droitier, qui est censé défendre les intérêts des CSP+. Mon propos est simplement le suivant : le retraité aisé est une charge pour la collectivité, et une vraie politique « de droite » (privilégiant le mérite à l’assistanat) devrait le châtier durement…

Et puis si Jacques se met en grève pour protester, il y aura moins de touristes à Venise, et moins d’attente au départ du trou n°10 !