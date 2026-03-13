Il y a une vie après l’Assemblée…

Après les pluies diluviennes et les vents violents – plus de 360 arbres arrachés à Béziers ! –, il était temps de retrouver le soleil ! Surtout s’il coïncide avec la fin de cette campagne électorale décidément fort désagréable, avec son cortège de mensonges et de mauvaise foi. La politique politicienne, ça rabaisse.

Le marchand d’amis

Eh non, il ne s’agit pas ici du livre d’Éric-Emmanuel Schmitt. Et pourtant. L’amitié sera-t-elle bientôt reconnue par la loi ? C’est ce que souhaite la députée Insoumise Clémence Guetté, qui a déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale, le 15 janvier dernier, afin de reconnaître la place centrale de l’amitié dans la « nouvelle France », où « le modèle familial “traditionnel” n’est plus la norme ». Pour justifier son texte, la députée avance l’augmentation du nombre de divorces, les familles monoparentales toujours plus nombreuses et… pour les jeunes femmes de gauche, la possibilité de se passer du rapport de séduction aux hommes ! Notre monde devient dingue… Outre le renforcement du baptême civil, l’Insoumise souhaite créer un nouveau statut juridique de « partenaire social ». Une tierce personne avec laquelle vous pourriez, même si vous êtes marié par ailleurs, contracter un « engagement mutuel de se porter secours et assistance ». Comme si notre société n’était pas suffisamment marchande, il faudrait maintenant contractualiser l’amitié ! Foutez-nous la paix !

Sonia la courageuse

Ça y est, c’est officiel, Sonia Mabrouk a quitté CNews et Europe 1 pour BFMTV. La faute à Morandini. Et au soutien marqué de CNews envers son animateur désormais définitivement condamné pour « corruption de mineurs » et « harcèlement sexuel ». Je ne rappellerai pas les faits, tout le monde les connaît. Mais Sonia Mabrouk a été la première sur la chaîne de Vincent Bolloré à dire tout haut son désaccord sur le fait que Morandini puisse rester à l’antenne comme si de rien n’était. Et elle a poussé le panache jusqu’à démissionner de ses deux médias-employeurs. Certains diront qu’elle a certainement bien négocié son atterrissage auprès de BFM. Qu’importe, c’était courageux, élégant. Tout ce qui manque tellement à notre classe dirigeante, médiatique comme politique. Chapeau bas !

Quentin

La mort du « militant nationaliste » Quentin Deranque, le 12 février en marge d’une réunion de la députée LFI Rima Hassan, tué par des membres de la Jeune Garde, aura probablement marqué un tournant tragique dans l’affichage décomplexé du parfait cynisme de Jean-Luc Mélenchon et des membres de son parti. Le patron de LFI estime en effet que Raphaël Arnault, député de La France insoumise et fondateur de la Jeune Garde, mouvement « antifasciste » théoriquement dissous en 2025, ne serait qu’un « homme jeune qui est dans des groupes antifascistes et qui se met des claques avec des fascistes ». Ben voyons ! Le lynchage à mort du jeune Quentin a pourtant été préparé et exécuté par des membres de ce mouvement d’extrême gauche, au sein duquel on retrouve au moins un des deux assistants parlementaires du député Insoumis. Où l’on comprend, effaré, que pour le Lider Maximo de La France insoumise, la fin justifie n’importe quel moyen dès lors que cette fin est prétendument mise au service du combat contre l’extrême droite… À vomir.

Ramadan

À Béziers, le 18 février dernier, le journal local (Midi Libre, pour ne pas le nommer) célèbre le début du ramadan. Sur le carême, pas une ligne. Les deux fêtes ont pourtant commencé le même jour. Il faudra une réaction de l’archiprêtre, quelques commentaires fâchés sur les réseaux et quelques jours de réflexion pour voir enfin paraître un article sur les quarante jours qui séparent les chrétiens de la fête de Pâques. Pour un journal de gauche, parler des cathos, ça reste extrêmement compliqué…

Ploucs de province

On a d’abord eu les inondations à Béziers, c’était en janvier. Puis la tempête Nils, mi-février, suivie d’un courrier officiel pour annoncer que nous n’aurions pas droit au statut de « catastrophe naturelle », qui permet des démarches et des prises en charge facilitées auprès des assureurs. Non loin de Béziers, le maire de Cruzy est épuisé et en colère : « Ce refus de l’état de catastrophe naturelle, ça me met la rage. Peut-être qu’il faut que la tempête aille à Montpellier pour que ça change. » On se dit toujours oublié au fin fond des provinces françaises. Et il ne s’agit pas d’un « sentiment »…

Le baiser de Judas

Une fois n’est pas coutume, quelle bonne surprise ce matin de février en ouvrant Midi Libre (eh oui, encore…) ! L’ancien maire UMP de Béziers, Raymond Couderc, battu en 2014, annonce avec tambour et trompette qu’il soutiendra, pour les élections municipales, un opposant à l’actuel maire Robert Ménard. Un déluge de commentaires ! Tous plus assassins que les autres. Il faut dire que Raymond Couderc est un véritable repoussoir à Béziers. Son « fossoyeur » comme certains le surnomment. Merci monsieur Couderc d’avoir plombé la campagne d’un de nos adversaires !

Sous perfusion

En 2026, les fonctions régaliennes de l’État se verront affecter 3,2 % du PIB contre 34 % pour l’État-providence. Pendant ce temps, on discourt à l’Assemblée, au gouvernement et jusqu’à l’Élysée sur l’impérieuse nécessité d’embaucher des juges, de construire des prisons, de renforcer notre armée. Des paroles sans prises sur le réel. Difficile d’entamer une cure de désintoxication quand on est à ce point accro aux dépenses sociales. Comme une drogue dure. Et la gauche – mais aussi une partie de la droite – de nous bassiner sur le logement, la santé, l’école qui manqueraient de moyens. Quand d’autres en Europe font mieux avec moins. On finira par en crever.

Ukraine

Moment d’intense émotion à Béziers devant l’Hôtel de Ville ce dimanche 22 février. Nous étions quelques-uns aux côtés de la petite communauté ukrainienne réfugiée dans notre ville depuis quatre ans pour commémorer l’invasion de leur pays par la Russie. Un moment fort pour rappeler quelques vérités face à la désinformation russe… Au fait, aucun des candidats aux municipales n’était présent, à part Robert Ménard, bien sûr. Qu’ils soient de gauche, ou membre du RN. Pas joli, joli…