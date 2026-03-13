La souveraineté a rendez-vous avec la Lune…

Hélium-3, potentielle énergie du futur… Eau… Plateforme logistique pour l’exploration du système solaire… La Lune attise de nouveaux les convoitises.

Depuis quelques années, la Lune est redevenue un terrain de compétition stratégique. Après des décennies d’oubli relatif depuis la fin de la guerre froide, les grandes puissances s’y précipitent à nouveau. Les États-Unis avec leur programme Artemis, la Chine avec son projet de base lunaire conjointe avec la Russie, ou encore l’Inde qui multiplie les succès techniques : tous ont compris que l’espace, et en particulier notre satellite naturel, sera l’un des nouveaux théâtres de puissance du XXIᵉ siècle. Dans ce contexte, l’Europe apparaît dangereusement spectatrice.

La NASA prévoit un retour d’astronautes américains sur la Lune dans les prochaines années, avec l’objectif assumé d’y installer une présence humaine durable. Pékin, de son côté, avance méthodiquement. Après avoir réussi plusieurs missions robotiques, la Chine envisage une base scientifique lunaire vers la fin de la décennie. La compétition n’est plus seulement scientifique: elle est technologique, économique et stratégique. Les ressources lunaires, notamment l’hélium-3, potentiel carburant de la fusion nucléaire, ou la glace d’eau nécessaire à la production de carburant spatial, attisent déjà les convoitises. La Lune pourrait devenir une véritable plateforme industrielle et logistique pour l’exploration du système solaire.

L’économie du futur

Face à cette nouvelle ruée vers l’espace, l’Europe donne parfois l’impression d’arriver en retard. L’Agence spatiale européenne demeure l’une des institutions scientifiques les plus performantes du monde. Les lanceurs Ariane ont longtemps été un symbole de souveraineté technologique. Pourtant, dans la nouvelle course lunaire, l’Europe se retrouve souvent en position de partenaire secondaire. Elle fournit des modules ou des technologies, mais laisse l’initiative stratégique aux autres.

Cette situation n’est pas seulement un problème scientifique ou budgétaire. Elle touche à la question fondamentale de la souveraineté. Dans un monde redevenu brutalement multipolaire, les nations qui maîtrisent les infrastructures spatiales contrôleront une partie des équilibres économiques et militaires. Les satellites régissent déjà nos communications, nos systèmes de navigation et nos capacités d’observation. Demain, les ressources extraterrestres pourraient jouer un rôle analogue à celui qu’ont tenu le pétrole ou les routes maritimes aux siècles passés.

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La Lune, dans cette perspective, est un point d’appui stratégique. Sa gravité faible en fait un lieu idéal pour assembler des vaisseaux interplanétaires ou lancer des missions vers Mars. Les ressources locales pourraient permettre de produire du carburant spatial à moindre coût. Autrement dit, celui qui s’installe durablement sur la Lune contrôle une étape essentielle de l’économie spatiale future.

Or l’Europe ne peut pas se permettre d’être absente de cette nouvelle géographie du pouvoir. Notre continent a déjà payé cher sa dépendance énergétique ou industrielle. Se contenter d’être un sous-traitant dans l’espace reviendrait à reproduire les mêmes erreurs à l’échelle cosmique.

Sois pas timide !

Il faut donc penser la présence européenne sur la Lune comme un projet politique autant que scientifique. L’histoire montre que les grandes entreprises technologiques naissent rarement d’une simple logique de marché. Elles sont presque toujours le produit d’une volonté stratégique. Les États-Unis ont envoyé des hommes sur la Lune en 1969 pour des raisons de prestige et de puissance. Aujourd’hui encore, les programmes spatiaux américains et chinois répondent d’abord à des considérations géopolitiques.

L’Europe, elle, souffre d’une forme de timidité stratégique. Elle excelle dans les coopérations scientifiques, mais hésite lorsqu’il s’agit d’assumer un projet de puissance. Pourtant, elle dispose d’atouts considérables : une base industrielle solide, des ingénieurs de premier plan et une tradition spatiale déjà ancienne. Ariane, Galileo ou Copernicus ont montré que le continent était capable de projets ambitieux lorsqu’il se donnait les moyens politiques de les mener.

La question lunaire pourrait devenir l’un de ces grands projets mobilisateurs. Non pas pour céder à un romantisme spatial, mais pour affirmer une indépendance technologique et stratégique. Une base européenne sur la Lune, même modeste, constituerait un symbole puissant, celui d’un continent capable de se projeter dans l’avenir.

Certains objecteront que les priorités devraient être ailleurs : l’économie, la défense ou la transition énergétique. Mais l’histoire des grandes puissances montre que l’investissement spatial est précisément un moteur pour ces secteurs. Les technologies développées pour l’exploration se diffusent ensuite dans l’industrie civile. L’espace est un formidable accélérateur d’innovation.

Surtout, il offre un horizon politique. Dans une Europe souvent accusée de manquer de vision, un programme lunaire pourrait jouer le rôle qu’ont joué autrefois les grands projets industriels : créer un récit collectif. À condition, bien sûr, de sortir de la logique purement administrative qui caractérise trop souvent les politiques européennes.

La colonisation de la Lune ne doit donc pas être pensée comme une fantaisie futuriste. Elle est déjà en train de devenir une réalité géopolitique. Si l’Europe veut conserver un rôle dans le monde qui vient, elle devra accepter cette évidence : la souveraineté ne se joue plus seulement sur Terre, mais aussi dans l’espace.