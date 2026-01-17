«Mal aimé, je suis le mal aimé…»

Le premier président « disruptif » de la République française a fait beaucoup de déçus. Il n’est pas parvenu à faire prendre à la France le tournant libéral dont elle aurait besoin. Pendant ce temps, les citoyens continuent de demander l’impossible: moins d’impôts et plus de services publics.

Disons-le d’emblée, j’ai été enthousiasmé par l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017 et je n’ai pas tardé, dès le premier quinquennat, à être déçu, si ce n’est très déçu, des résultats de son action.

Alors pourquoi plaider pour l’auteur de Révolution, qui n’en a même pas esquissé le début ?

D’abord, quelques constats :

Emmanuel Macron est un des présidents les plus intelligents et les plus brillants que la Ve République ait eus ; je ne le pense surpassé que par François Mitterrand ;

Sans doute porte-t-il le stigmate d’être issu de l’Inspection générale des finances, mais le contexte dans lequel il est arrivé à la présidence, dans une trajectoire fulgurante et totalement étrangère au cursus politique français traditionnel, pouvait donner à penser qu’il serait porteur d’un réel changement ;

Son courage politique, sa détermination, son mépris pour la langue de bois et son franc-parler, loin des modes de langage convenus, ne pouvaient que renforcer cette espérance ;

Tout comme son couple atypique, sa trajectoire hors du commun, ses soutiens économiques et certaines prises de position apparemment disruptives…

Une démocratie périmée ?

Tout cela, pour arriver, à un an de la fin utile de sa deuxième mandature, au constat, aujourd’hui très probable, d’un échec dont se réjouit la plus grande partie de l’arc politique, spécialement les extrêmes devenus, ensemble, majoritaires.

La mission d’Emmanuel Macron était de parvenir à faire sortir la France de ses archaïsmes, de la domination totale de l’entre soi de ses élites hors-sols, de son économie de connivence, quasi mafieuse, de son système social périmé et, non en dernier lieu, de sa crise structurelle économique, financière, politique, sociale et morale.

Les 12 travaux d’Hercule. Mais le président de la République n’est pas Hercule et ce n’est pas ce qui lui est demandé.

En quelques mots, tout est résumé : depuis la fin du XIXe siècle, la convergence du mouvement social et des aspirations illibérales et corporatistes de la haute bourgeoisie catholique (représentée successivement, dans une continuité parfaite, par le pétainisme puis par le gaullisme) a construit, spécialement depuis 1945 un système collectiviste (holiste) de plus en plus structuré et verrouillé.

Un peuple drogué aux allocations sociales

Bien que le président de la Ve République, sorte de monarque électif, soit doté de pouvoirs considérables, sans équivalents dans aucun pays démocratique, il lui était impossible d’obtenir des résultats tangibles en ramant à contre-courant d’une évolution séculaire défendue par l’essentiel de l’establishment et plébiscitée par une majorité d’un peuple drogué à la protection, aux allocations, à l’assistance, à l’irresponsabilité, à la valorisation de la paresse, et à l’inconséquence de revendications contradictoires, mais que peu osent stigmatiser, tels que « moins d’impôts et plus de services publics ».

Alors quel que soit le brio, l’intelligence et le courage d’Emmanuel Macron, l’échec était inscrit dans l’irréductible contradiction entre le cahier des charges et la réalité de ce qu’est devenue la société française.

L’échec évident de la réforme en profondeur de la haute fonction publique, qui s’est finalement limité à de fines retouches cosmétiques, l’échec cinglant de la réforme des retraites, qui n’était pas celle par laquelle il fallait commencer, ne font que souligner l’impuissance du politique, fût-il le monarque électif, face à l’appareil.

Alors, non, Emmanuel Macron n’a pas failli, car nul ne peut se voir reprocher d’avoir échoué dans une tâche impossible.

Il est à craindre qu’il soit impossible de sortir de l’impasse française autrement que par des mesures drastiques, telles qu’une révolution dite « de couleur », à l’instar de la révolution orange de Kiev 2004 ou de la révolution de jasmin en Tunisie, laquelle entraînerait un bouleversement institutionnel comparable à ce qu’a connu la Russie avec la chute du communisme, dont le système français d’aujourd’hui est d’ailleurs largement inspiré.

Il restera au crédit d’Emmanuel Macron ce qui lui est largement reproché dans le monde politique et médiatique : la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, coup de génie qui, en mettant fin au « partenariat » pendulaire « droite-gauche », amorce la fissuration des institutions délétères de la Ve République, largement appuyées sur cette pantomime.