Emouvant Elton John

Le fils de la Sauvageonne a du goût. « Regardez-le ! C’est très bien. Très émouvant. » Alors, obéissants, la Sauvageonne et moi avons regardé Rocketman sur Netflix[1]. On ne l’a pas regretté. Sorti il y a six ans, ce film biographique franco-américain de Dexter Fletcher, est un portrait fort réussi d’Elton John. Je l’avoue humblement : de ce dernier je ne connaissais que les tubes aux mélodies magistrales, unanimes et sublimes dont il nous a abreuvés depuis le début des seventies. J’appréciais aussi son excentricité très britannique et même ses shows parfois un brin mégalomaniaques. (Mais depuis la Grande guerre et la Seconde guerre mondiale, je pardonne tout à nos amis Anglais qui sont venus nous aider à repousser ces fumiers de nazis.)

Le fait également que je fusse, longtemps, critique rock au magazine Best, m’avait éloigné des œuvres d’Elton John que je considérais trop « middle of the road », pas assez rock’n’roll. Cette condescendance ne m’honore pas. Grâce au film, j’ai découvert un personnage complexe, longtemps en souffrance, et terriblement attachant. Sa relation difficile avec son père (qui ne l’a jamais pris une seul fois dans ses bras) est bien analysée ; celle, merveilleusement amicale, avec son parolier de toujours, Bernie Taupin, l’est tout autant. Les comédiens excellent, en particulier Taron Egerton dans le rôle de Sir Reginald Kenneth Dwight, dit Elton John, et Jamie Bell, dans celui de Bernie Taupin.

Oui, disais-je, qu’elle est forte et belle l’amitié qui lie ces deux derniers. Même dans les moments les plus problématiques et douloureux de sa carrière, le parolier, jamais, n’abandonne son compositeur. Ces moments sont nombreux ; très nombreux. L’addiction du chanteur à l’alcool et à la dope y sont pour beaucoup. Il avouera qu’à plusieurs reprises, ces problèmes (qu’il est parvenu à vaincre) avaient failli briser sa carrière. Autre qualité du film : sa bande son composé des succès de la star, interprétés non sans brio par Taron Egerton. La télévision éteinte, j’observais la Sauvageonne qui, mignonne, fredonnait quelques mélodies d’Elton. Lorsqu’elle se rendit compte que je la regardais, elle me fit un œil de coin auquel je ne sais résister. Alors, je me jetai sur elle et passai mes nerfs, tout empreints de brûlants désirs, sur sa crinière ébouriffée.

