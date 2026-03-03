Sarah Knafo: la trouble-fête

La candidate de Reconquête ! à la mairie de Paris est ce mois-ci en une de Causeur. Créditée de 12% dans les sondages, elle pourrait se maintenir au second tour.

De mémoire de Cinquième République, on avait rarement vu relooking politique plus spectaculaire. Quand, le 7 janvier, Sarah Knafo annonce au 20 heures de TF1 qu’elle part à l’assaut des municipales parisiennes (les 15 et 22 mars), la plupart des observateurs prévoient qu’elle profitera de cette campagne, à forte exposition médiatique, pour affirmer son style sage et sérieux de diplômée de Sciences-Po et d’ancienne élève de l’ENA. Qui aurait imaginé qu’elle opterait plutôt pour un ton sémillant et accessible ? Depuis qu’elle est entrée au Parlement européen en 2024, la secrétaire générale de Reconquête !, qui n’a certes jamais été une femme austère, s’est forgé l’image d’une « lanceuse d’alerte », en guerre contre les gaspillages publics, rédigeant ici un rapport au vitriol contre l’Agence française de développement, là une étude sans concession sur le poids de l’immigration algérienne en France. Un discours plus chiffré et technique que le registre lyrique et identitaire de son compagnon Éric Zemmour, qui passe presque pour le poète du couple. Mais voilà que la jeune mère de famille montre qu’elle sait faire vibrer une corde plus glamour et se mettre à hauteur de citoyen. Normal, dira-t-on, quand on vise une mairie, serait-ce celle d’une des plus grandes métropoles occidentales. Sauf qu’en promettant « une ville heureuse », en publiant sur les réseaux sociaux des clips animés façon studio Pixar et en se revêtant de robes jaune flashy pour battre le pavé de la capitale, la native de Seine-Saint-Denis a cassé tous les codes de la communication politique. Depuis lors, c’est la panique dans les états-majors des vieux partis, où l’on se pince en regardant son ascension dans les sondages, avec désormais 12 % au dernier baromètre parisien de l’institut Harris Interactive, soit quatre points de mieux que le score d’Éric Zemmour à Paris intra-muros lors des présidentielles de 2022. Or, depuis la récente réforme électorale, tout candidat dépassant 10 % peut se maintenir au second tour dans la capitale. Pour Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’IFOP, malgré cette remarquable percée, la volonté de changement, voire de rupture, des Parisiens favorise une polarisation que Knafo aura du mal à ébranler. Toutefois, pour lui, celle qui a reçu le prix 2026 de la révélation politique du Trombinoscope « pourrait bien faire figure de trouble-fête et jouer les faiseuses de roi dans ce scrutin », d’autant plus qu’à Paris, elle s’est « libérée de la sociologie de la droite dure ». Si le scénario d’un duel final entre Emmanuel Grégoire (PS, 31 % d’intentions de vote) et Rachida Dati (LR, 27 %) demeure le plus probable, notre « outsideuse » pourrait donc être celle qui donnera les clés de la victoire à l’ex-ministre de la Culture en passant avec elle un accord de coalition dans la dernière ligne droite. On comprend mieux pourquoi, depuis le début de la campagne, Knafo se garde bien d’attaquer sa concurrente pourtant très macrono-compatible… Serait-elle en train de se chiraquiser ? La comparaison n’est pas absurde. Comme le Corrézien, Knafo est passée par la Cour des comptes et, comme lui, elle a été conseillée par l’inimitable Marie-France Garaud. Mais l’histoire ne dit pas si, comme lui, elle devra laisser passer dix-huit ans entre sa première campagne parisienne et son entrée à l’Élysée.