Césars: le cinéma français en costume moral

Hier soir encore, nos acteurs tricolores nous ont servi de copieuses tartines de moraline pendant l’interminable soirée récompensant le cinéma hexagonal. Isabelle Adjani a ainsi invité les hommes présents dans la salle des César à se lever pour soutenir les droits des femmes… Alison Wheeler, de son côté, a salué le talent du maître de cérémonie Benjamin Lavernhe, affirmant qu’il pourrait tout interpréter, « même l’abbé Pierre innocent » — allusion grinçante au prêtre disparu, qui ne peut plus répondre aux accusations.

Ils arrivent en noir, toujours… mines graves, regards chargés d’humanité universelle… la conscience du monde cousue au revers du smoking… et la salle applaudit déjà avant même de savoir pourquoi… parce que le rituel compte plus que les films… parce que les Césars, sous les présidences successives d’hommes comme Alain Terzian, n’ont jamais été seulement une remise de prix mais une messe… une liturgie où chacun vient laver publiquement ses contradictions privées… on distribue des statuettes comme des indulgences… on absout en direct… et surtout on se regarde être du bon côté de l’Histoire… sous les projecteurs qui pardonnent tout sauf l’absence… comme si le cinéma français avait besoin chaque année de se prouver à lui‑même qu’il est encore moralement fréquentable.

Adèle Haenel : quand la salle regardait ses chaussures…

La morale y circule plus vite que les scénarios… on y parle d’engagement, de courage, de parole libérée… mais il aura fallu en 2020 la révolte de centaines de professionnels – Jacques Audiard, Agnès Jaoui, Omar Sy, Michel Hazanavicius – pour découvrir que derrière la façade progressiste survivait une mécanique verrouillée, cooptée, opaque… étrange industrie qui exige la transparence du monde mais redoute la sienne… où l’on réclame des comptes à la société entière tout en protégeant jalousement ses propres comptes… où l’indignation publique sert parfois de rideau à l’immobilisme privé.

Puis il y eut la fracture… la soirée où Roman Polanski reçoit le César du meilleur réalisateur… et Adèle Haenel se lève, quitte la salle, lance un « la honte ! » qui résonne plus fort que tous les discours… instant brutal où la morale proclamée rencontre la mémoire judiciaire… où le cinéma français découvre en direct qu’il ne peut plus défendre simultanément l’artiste sacré et la vertu collective… certains applaudissent, d’autres regardent leurs chaussures… et soudain la cérémonie cesse d’être un spectacle pour devenir un aveu collectif.

Le mouvement MeToo, ailleurs déjà ancien, arrive ici avec retard et prudence… longtemps on explique, on nuance, on contextualise… puis, lorsque les accusations visant Gérard Depardieu explosent et que les auditions parlementaires s’enchaînent, le vocabulaire change d’un coup… éveil, responsabilité, révolution nécessaire… conversion rapide, presque administrative… comme si le milieu n’avait jamais ri des rumeurs qu’il prétend aujourd’hui combattre… comme si la conscience suivait le calendrier médiatique plutôt que l’expérience vécue.

Les films qui rapportent du fric ne sont jamais récompensés !

Et pendant que les discours s’envolent, l’économie reste d’une franchise brutale… le Centre national du cinéma – le CNC – organise une redistribution unique au monde : taxes sur billets, chaînes, plateformes… argent prélevé sur le succès pour financer la création… mais ce ne sont pas les films primés qui remplissent les caisses… ce sont les triomphes populaires, les comédies massives, héritières de Bienvenue chez les Ch’tis ou Qu’est‑ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, moquées en coulisses mais indispensables… sans elles, une large partie du cinéma d’auteur disparaîtrait en silence… paradoxe magnifique : le public finance ce cinéma qui explique ensuite pourquoi il ne faut surtout pas lui ressembler.

Alors naissent ces films impeccables… sérieux, nécessaires, irréprochables… des œuvres qui semblent parfois conçues pour les commissions, pour Cannes, pour la critique avant même d’exister pour une salle… sujets justes, intentions nobles, réception fragile… ils circulent d’aide en festival, survivant grâce à la reconnaissance institutionnelle plus qu’à la rencontre avec les spectateurs… le cinéma devient dossier, position morale, argumentaire… et l’émotion attend dehors, comme un figurant oublié dans le froid.

Au fond, tout tient grâce à un pacte silencieux… les succès populaires produisent l’argent, les films d’auteur produisent la légitimité, les Césars produisent le récit moral… chacun dépend de l’autre tout en feignant de l’ignorer… et chaque année on recommence… mêmes discours tremblants, mêmes larmes convenues, même illusion collective… celle d’un milieu persuadé d’être la conscience du pays alors qu’il en est peut-être seulement le miroir le plus inquiet… un miroir qui parle beaucoup pour éviter de se regarder trop longtemps – comme l’écrit Céline: « La vérité, c’est une agonie qui n’en finit pas ».