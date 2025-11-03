Le jaune de la discorde

Virginie Efira projetée dans la France périphérique, cela vous tente? La crise des gilets jaunes précipitera-t-elle la fin de son couple? Ce suspense, loin d’être haletant, est à découvrir au cinéma mercredi. Ou à la télévision dans quelques mois…

Votre serviteur l’avoue, il y allait un peu refroidi, voir Les Braises. Virginie Efira affublée d’un gilet jaune ? Karine turbine à l’usine quand elle ne milite pas au milieu de ses potes activistes, tandis que Jimmy, son jules, a (secrètement) des problèmes de trésorerie avec Bouvier, la petite entreprise de transport routier qu’il a mise sur pied et à laquelle il se consacre sans compter ses heures. Leur fils Enzo passe son bac, leur fille adolescente pratique le judo. Le couple a le projet de retaper la maison, entre autres pour lui installer un tatami. Ce n’est pas la lutte finale, mais c’est tout de même le combat pour les deux bouts. Tout baignerait dans le petit ménage sans cette révolte qui s’agrège sur les ronds-points : elle accapare Karine hors des heures de taf, ce qui a le don d’excéder Jimmy. « Je fais ça pour la France », assure-t-elle. « Tu te prends pour Jeanne d’Arc ? La France ne t’a rien demandée ! », rétorque l’époux.

Le film somnole ainsi pendant pas loin de deux heures, alternant conciliabules entre « gilets jaunes », débats du couple à portée du liquide vaisselle, échanges acerbes qui finissent par tourner court quand Karine, ha mais, décide toute seule de céder à l’appel du devoir : courir manifester dans la capitale, pour faire masse de gilets jaunes contre Macron. Assumant le risque de se retrouver prise en étau entre casseurs et CRS. Inévitable – vous étiez pourtant prévenus !

Même si le dîner de Noël en famille a sauvé les apparences, la crise est bien là, entre Karine et Jimmy. Gilet jaune n’est pas gilet de sauvetage. Les Braises ? Un film éteint.

Les Braises. Film de Thomas Kruithof. Avec Virginie Efira, Arieh Worthalter. France, couleur, 2025. Durée: 1h42

En salles le 5 novembre