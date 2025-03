Le CRIF n’est pas le parti des juifs

Sur France 5, Yonathan Arfi a accusé le Rassemblement national d’instrumentaliser la lutte contre l’antisémitisme.

Les juifs ont de la chance. Ils sont si peu nombreux qu’ils ne peuvent soupçonner leurs défenseurs de visées électoralistes. Pascal Boniface qui sait compter l’a vu le premier : au jeu du « combien de divisions ? », ils sont en fond de classement. À l’exception de quelques places fortes où beaucoup se sont regroupés pour des raisons de sécurité (Levallois ou Paris XVIIè pour les plus fortunés, Epinay-sur-Seine ou Sarcelles pour les autres), le vote juif ne pèse pas lourd. À supposer qu’il existe. Raison de plus pour ne pas le brandir comme un moyen de pression qu’il n’est pas.

Communauté organisée

J’ai du respect, et même de l’amitié, pour Yonathan Arfi, le président du CRIF. Qu’il me permette donc de lui dire, en toute amitié, que le CRIF devrait se mêler de ses affaires et que le bulletin de vote des juifs de France n’en fait pas partie. Le CRIF n’a pas à décider que tel ou tel parti est infréquentable pour les juifs, comme il l’a fait en 2022, en proclamant « pas une voix juive pour Zemmour », appel d’ailleurs peu suivi d’effet à en juger par le succès du Z auprès des Français d’Israël. Tout comme les lamentations de l’alors inusable Gérard Miller, qui expliquait en substance dans Le Monde que les juifs ne pouvaient être que de gauche.

Certains regretteront que le CRIF apporte de l’eau au moulin de tous les ânes convaincus que les juifs dirigent le monde en général et le gouvernement en particulier, mais ceux-là se fichent bien des déclarations d’Arfi. Ils n’ont nullement besoin du CRIF pour croire au complot juif.

A lire aussi, Céline Pina: Port du voile dans les compétitions sportives: les jeunes confondent égalité et naïveté

En attendant, on aimerait que le CRIF s’abstienne de décerner des brevets de cacherout politique. Il est d’une grande utilité, en particulier dans une période où la haine des juifs devient tendance dans les cours de récréation. Il représente (c’est le « R » de l’acronyme) les juifs affiliés d’une façon ou d’une autre à la Communauté organisée comme dit Soral, autrement dit tous ceux pour qui cette appartenance est un élément important de leur identité. Il doit être l’intercesseur de la rue juive auprès des pouvoirs publics et de tous les corps intermédiaires, partis, syndicats, Eglises qui tissent encore vaguement la société. Il n’est pas le Parti des juifs. Arfi a bien le droit, si ça lui chante, de désapprouver la décision du gouvernement israélien d’inviter Jordan Bardella à un colloque sur l’antisémitisme, à condition de rappeler qu’il ne parle qu’en son nom. Symétriquement, Marine Le Pen aurait dû s’abstenir d’appeler le CRIF à se dégauchiser, donnant ainsi le sentiment que les juifs sont une clientèle qu’elle dispute à la gauche.

Fâcheuse déconnexion

Au-delà du CRIF l’obstination d’une grande partie des élites intellectuelles juives à voir dans le RN le continuateur du Front national de Jean-Marie Le Pen donc, à le considérer comme structurellement et éternellement antisémite, témoigne au minimum d’une fâcheuse déconnexion – de la réalité et d’une proportion croissante des juifs de France qui n’ont pas demandé la permission pour s’affranchir de l’interdit. Serge Klarsfeld l’a fait depuis longtemps, suscitant des grognements gênés – on ne peut tout de même pas l’accuser de complaisance avec l’antisémitisme. Il y a quelques jours, il enfonçait le clou dans Le Figaro : « Aujourd’hui, d’un côté, le Crif est réticent à respectabiliser le RN dont il condamne les origines et dont il suspecte la sincérité. De l’autre côté, une partie importante de la population juive se rend compte que l’extrême gauche est complice de l’islamisme et que le RN s’est transformé en un parti pro juif et pro-israélien. » Au risque de me répéter, je ne connais pas un juif qui songe à quitter la France par peur du RN. Mes bons amis, qui ne veulent pas répudier leur jeunesse antifasciste, me disent que, dans leur for intérieur, les dirigeants du RN n’ont pas changé. D’abord, qu’en savent-ils ? Et ensuite, pourquoi se soucier de mauvais sentiments qui ne s’expriment pas et ne cassent pas la gueule aux enfants juifs ou aux rabbins ? Tant qu’ils le gardent pour eux, les gens ont bien le droit de ne pas aimer les juifs. Je veux bien qu’on sonde les reins et les cœurs lepénistes pendant que la France insoumise hurle au « génocide » toute la journée, distillant l’idée que les « sionistes » sont les nouveaux nazis, mais parfois il faut hiérarchiser ses combats.

Nos grandes consciences, juives ou pas, ont mis beaucoup de temps et pris beaucoup de pincettes pour reconnaitre l’existence d’un antisémitisme islamique encouragé par la gauche insoumise. Ça ne les qualifie pas particulièrement pour arbitrer les élégances. Les juifs sont des citoyens adultes. Ils n’ont pas besoin des consignes de leur rabbin ou de leur représentant communautaire pour voter.