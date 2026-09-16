Mbappé, encore hors-jeu…

Vif émoi en Espagne, alors que la star du ballon Kylian Mbappé refuse d’enfiler un maillot avec un message de soutien à Ceuta, en proie à une invasion de migrants

Cette fois, c’est de lui-même, et non à l’insu de son plein gré, qu’il s’y met, hors jeu, Kylian Mbappé, le joueur iconique du Real Madrid et de l’équipe de France.

Mardi, alors qu’il avait été décidé que les joueurs du match Elche-Real porteraient un tee-shirt portant une inscription de soutien à Ceuta et à ses habitants, notre gaillard refusa de s’associer à la démarche. On sait qu’au cœur de l’été, Ceuta, cette enclave espagnole située au Maroc, a eu à faire face à une intrusion massive de migrants dont les conséquences pour la population ont été, et sont encore, pour le moins dommageables.

Lors de cet avant-match de mardi, il s’agissait donc tout simplement pour les joueurs de venir sur la pelouse vêtus du tee-shirt portant le message de soutien, assorti d’un « Nous sommes tous des Ceutiens », histoire de mieux affirmer leur solidarité aux habitants en galère, là-bas, dans cet îlot en pleine terre où ils se sentent quelque peu naufragés et oubliés.

Les mentions imprimées sur le maillot ne comportaient évidemment rien qui puisse s’assimiler à une condamnation de l’immigration ou à une quelconque stigmatisation des candidats à l’asile, probablement, du moins pour un certain nombre, eux aussi en galère et tentant, par ce passage en force, de s’en extraire.

Il n’était donc question que de compatir, d’adresser un message de bienveillance et de compréhension. De sympathie, pour tout dire. Rien de plus. Rien d’autre.

Mais pour son excellence Mbappé, et deux autres footeux du prestigieux Real, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, c’était déjà trop. Aussi le sieur Mbappé, avec une délicatesse qu’on n’a pas besoin de souligner ici, s’arrangea-t-il pour n’enfiler qu’à moitié le maillot criminel, de manière à ce que les mots de solidarité ne soient pas visibles, lisibles.

Ainsi, il avait sa conscience pour lui, comprenez-vous. Comme il l’avait eue lorsqu’il versa d’émouvantes larmes pour ce pauvre Nahel, « ce petit ange parti trop tôt », à la suite d’une équipée sauvage en bagnole, sans permis, agrémentée d’un refus d’obtempérer.

C’est que, voyez-vous, l’illustre Mbappé tient à montrer que sa personne ne se limite pas à deux pieds, deux jambes d’ailleurs particulièrement exceptionnelles de talent, reconnaissons-le. En sus, l’heureux possesseur de ces paires de pieds et de jambes entend montrer au vaste monde qu’il a, comme je l’ai dit, une conscience. Et conséquemment un cerveau. Aussi se donne-t-il beaucoup de mal pour avoir l’air de penser. D’où, entre autres foucades de même eau, la fronde, la révolte à deux balles de mardi.

Chez lui, le problème est que, à force de pratiquer son sport, il a fini par se doter d’un melon aussi gros que ces ballons dont il nous régale. Encore heureux qu’il ne soit pas une star de basket, sport où le ballon est encore plus gros. Pour un peu, si on s’abaissait à se laisser aller à de l’ironie facile, on lui conseillerait le ping-pong…