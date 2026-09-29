🎙️ Atlanti’Causeur: cette semaine, la papamania, ce que l’affaire Thélyson Orélien révèle de l’époque et de l’IA. Et une embardée sauvage vers « Choosin Texas », le hit country qui bat tous les records aux États-Unis

Élisabeth Lévy (Causeur) et Jean-Sébastien Ferjou (Atlantico) débattent de l’actualité de la semaine. Une discussion toujours franche, jamais froide, parfois féroce. Sans langue de bois ni sujets tabou, ces deux-là ne sont pas toujours d’accord et ne se l’envoient pas dire !
De la visite de Léon XIV à la polémique littéraire autour de Thélyson Orélien, jusqu’au succès d’Ella Langley : Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou parlent de foi, d’IA et de ces mondes culturels qui ne se croisent plus. Ecoutez 👇
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