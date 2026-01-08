50 nuances d’antiracisme

Pantone, la célèbre entreprise américaine spécialisée dans la création et la sélection de couleurs, très influente dans les milieux des arts graphiques, de la mode et de la décoration intérieure, n’imaginait sûrement pas qu’en choisissant comme « Couleur de l’année 2026 » la référence 11-4201 de son nuancier, elle allait être au cœur d’une étrange polémique. La référence en question correspond à une teinte nommée « Cloud Dancer », un blanc cassé très doux, décrit comme « vaporeux » et « aérien ». Sur son site, Pantone éclaire son choix en utilisant un verbiage pareillement brumeux et éthéré, pour ne pas dire fumeux et lénifiant. La firme évoque en effet « un blanc sublime, symbole d’influence apaisante dans une société qui redécouvre la valeur de la réflexion tranquille ». Pas de quoi s’esquinter le tempérament, pense le péquin moyen. Mais le péquin moyen n’est pas journaliste spécialisé dans la mode au New York Times : « C’est un choix étonnant après une année au cours de laquelle les programmes du DEI (diversité, équité, inclusion) ont été démantelés », s’est inquiété C. Holtermann avant d’évoquer le « suprémacisme blanc » soi-disant à l’œuvre dans l’administration Trump. « Ce n’est pas le bon moment pour célébrer délibérément la blancheur », s’émeut-on du côté du Guardian. Le magazine Vanity Fair affiche lui aussi son désarroi et sa tristesse : « Peut-être que le programme DEI est vraiment mort. » Avec son « blanc nuageux », Pantone imaginait un monde idyllique où chacun allait pouvoir « créer des atmosphères de sérénité et d’espace offrant un refuge de propreté visuelle qui inspire le bien-être et la légèreté ». Raté ! Le choix de Pantone a déclenché sur les réseaux sociaux un déluge de messages enfiévrés aux teintes douteuses mâtinées de sombres reflets woke. Verts de rage ou rouges de colère, des internautes broyant du noir ont ainsi évoqué le retour du Ku Klux Klan, le racisme systémique ou la « prétention blanche » des employés de Pantone qui, pour le moment, n’ont pas répondu aux attaques de leurs détracteurs. « Je n’ai rien à me reprocher. Je suis blanc comme neige », aurait toutefois confié l’un d’eux sur son compte X, avant d’effacer son message…